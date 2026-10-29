GÖRELE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

GÖRELE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE



İLAN TUTANAĞIDIR



Mahkememizce verilen tensip ara kararı gereğince, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile Değişik 10.maddesine göre, Giresun ili Görele ilçesinde bulunan ve aşağıda köy, ada, parsel, yüzölçümü ve malik bilgileri verilen taşınmazların davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 Sayılı Kanun gereğince saptanmasını müteakip bedelin hak sahipleri adına mahkemece belirlenen Görele Ziraat Bankası Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU adına tesciline karar verileceği, duruşmanın 10/12/2026 günü saat 10:45'den itibaren mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur. 19/10/2026



Hakim 220039



e-imzalıdır



KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİNBİLGİLER



1-2026/500 Esas; Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Yalıköy Köyü 101 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 813,38 m2'lik kısmında mülkiyet kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Ali Osman Kanbak, Remzi Kanbak, Kayhan Kanbak, Hanife Kanbak, Nebiye Öner, Mehmet Kanbak, Ayhan Kanbak, Nermin İrim, Şermin Erdoğan, Fatma Yıldız, Bahriye Aktay, Gülüşan Kanbak, Rafet Kanbak, Rabiye Kanbak, Adil Kanbak, Merif Işık, Esra Kanbak, Eda Kanbak, Zehra Ela Kanbak, Ömer Nurset Kanbak, Ayşe Rabia Kanbak olduğu,

2-2026/501 Esas; Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Yalıköy Köyü 101 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 236,57 m2'lik kısmında mülkiyet kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Semiha Başoğlu, Oktay Başoğlu, Sinan Başoğlu, Adem Başoğlu, Yakup Başoğlu, Gülşen Başoğlu, Bayram Ali Başoğlu olduğu,

3-2026/502 Esas; Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Yalıköy Köyü 101 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 457,62 m2'lik kısmında mülkiyet kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Selma Öner, Şeyman Öner, Şazimet Kaya, Öznur Koparan, Havva Gülnur Tok, Arif Özcan Kaya, Saffet Kaya olduğu,