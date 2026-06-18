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        HATAY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 18 Haziran 2026 - 23:50
        İLAN METNİ
        HATAY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

        DOSYA NO : 2025/489
        KARAR NO : 2026/171


        DAVACI : K.H.
        MÜŞTEKİ GADA HÜSEYNOV, Hasan ve Azize kızı, 10/02/1966 LAZKİYE doğumluTC Kimlik No:99791382570
        SUÇ : Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Sebebiyet Verme
        SUÇ TARİHİ : 06/02/2023
        SUÇ YERİ : HATAY/MERKEZ
        KARAR TARİHİ : 14/04/2026
        KARAR TÜRÜ : Sanık Hasan Güven- Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma- Beraat
        Sanık Hüseyin Kırdar - Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma - Mahkumiyet (4 Yıl 2 AyHapis veCezası)
        TEBLİĞE KONUSU : Gerekçeli Karar
        Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Genel İnternet Haber , Türkiye Geneli (50.000 Altı)dijital platformda ilanına, ilan itibareniki hafta içerisinde, hesap edilen son günün resmi bir tatil gününe rastlaması halinde ise tatilin ertesinde başlayacak ilk mesai gününün mesai saati sonuna kadar, dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak,yahut ilgili kişi tutuklu ise bunların dışında ayrıca bu kişilerce bulundukları ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretleriyle, mahkememize başvurarak, mahkememiz yargı çevresi dışında olanların da bulundukları yer mahkemelerine başvurarak ve bunların aracılığıyla mahkememize gönderilerek "İSTİNAF" kanun yolu ile "Adana Bölge Adliye Mahkemesine" başvurulabilineceği aksi halde hükmün kesinleşeceğinesüresinde itiraz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02491146