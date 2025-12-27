HAVAALANI İŞLETMESİ VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.

YAZLIK VE KIŞLIK İŞ AYAKKABISI ALIMI





Yazlık ve Kışlık İş Ayakkabısı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/2243453

1- İdarenin 1.1. Adı : HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (HEAŞ) 1.2. Adresi : Sabiha Gökçen Havaalanı HEAŞ Genel Müdürlük Binası -A- BLOK 34912 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL PENDİK/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02165855000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 22.01.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Teknik Müdürlük Binası ( Rumeli Hisarı Toplantı Salonu ) B Blok Kurtköy/Pendik- İSTANBUL



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Yazlık ve Kışlık İş Ayakkabısı Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı - Muhtelif Özelliklerde Toplam: 2.196 Çift Yazlık ve Kışlık İş Ayakkabısı Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) Ana Deposu Kurtköy Pendik /İSTANBUL 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk takvim günü işe başlanacak olup; Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde 35 – 49 numara aralığında toplamda 15 (Onbeş) çift ayakkabıyı deneme seti (600 adet tek kullanımlık çorap dahil) olarak idareye teslim edecektir. Numara tespit çalışması Yüklenicinin deneme setini İdare’ye teslim etmesini müteakip en geç 10 (On) takvim günü içerisinde İdarece tamamlanarak beden/adet listesi Yüklenicinin sözleşmede belirtmiş olduğu e-posta adresine gönderilecektir. Deneme seti çalışmasında kullanılan ürünler işin muayene kabulünün tamamlanması sonrasında yükleniciye iade edilecektir. Yüklenici 90 (Doksan) takvim günü ve hafta içi mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) malın/malların teslim yeri olan Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Ana Deposu adresine, HEAŞ Muayene ve Kabul Komisyonu heyetinin gözetiminde teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk takvim günü işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir. 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: KIŞLIK BOT S2 AYAKKABI İÇİN: 20345:2022+A1:2024

KIŞLIK BOT S2 AYAKKABI İÇİN: EN 61340-5-1:2008

KIŞLIK BOT S2 AYAKKABI İÇİN: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) İÇİN AB-TİPİ MUAYENE SERTİFİKASI

KIŞLIK BOT S2 AYAKKABI İÇİN:EN 61340-4-3:2002

KIŞLIK BOT S3 AYAKKABI İÇİN: 20345:2022+A1:2024

KIŞLIK BOT S3 AYAKKABI İÇİN: EN 61340-5-1:2008

KIŞLIK BOT S3 AYAKKABI İÇİN: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) İÇİN AB-TİPİ MUAYENE SERTİFİKASI

KIŞLIK BOT S3 AYAKKABI İÇİN:EN 61340-4-3:2002

YAZLIK AYAKKABI S1 İÇİN: EN 61340-4-3:2002

YAZLIK AYAKKABI S1 İÇİN: EN 61340-5-1:2008

YAZLIK AYAKKABI S1 İÇİN: EN ISO 20345:2022+A1:2024

YAZLIK AYAKKABI S1 İÇİN: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) İÇİN AB-TİPİ MUAYENE SERTİFİKASI

YAZLIK AYAKKABI S2 İÇİN: EN 61340-4-3:2002

YAZLIK AYAKKABI S2 İÇİN: EN 61340-5-1:2008

YAZLIK AYAKKABI S2 İÇİN: EN ISO 20345:2022+A1:2024

YAZLIK AYAKKABI S2 İÇİN: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) İÇİN AB-TİPİ MUAYENE SERTİFİKASI

YAZLIK AYAKKABI S2 İÇİN: TS EN 50321





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

