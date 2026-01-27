Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 28.01.2026 - 00:00
        HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
        1-Hayrabolu Belediyesine ait aşağıda yazılı gayrimenkullerin kiralama ve satış işi 2886 Sayılı Kanunun 45'inci maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile yapılacaktır.
        KİRALANACAK GAYRİMENKULLER
        S. NO MAHALLE ADRESİ ADA PARSEL CİNSİ AYLIK
        KİRA         		GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
        1 Ç.MÜSELLİM ATATÜRKCAD.NO:122A 389 1 İŞYERİ 1.200,00 1.296,00 11.02.2026 13.20
        2 Ç.MÜSELLİM 1941.SOK.NO:2A 394 7 İŞYERİ 750,00 810,00 11.02.2026 13.30
        3 Ç.MÜSELLİM ATATÜRKCAD. NO:136E 394 7 İŞYERİ 1.500,00 1.620,00 11.02.2026 13.40
        4 HİSAR TEKİRDAĞ CAD. NO:117 İŞYERİ 7.500,00 8.100,00 11.02.2026 13.50
        5 İLYAS BELEDİYE HAL ÇAR. SOK NO:2D (D12) 1192 16 İŞYERİ 6.000,00 6.480,00 11.02.2026 14.00
        6 İLYAS BELEDİYE HAL ÇAR. SOK NO:2F (D4) 1192 16 İŞYERİ 6.000,00 6.480,00 11.02.2026 14.10
        7 İLYAS BELEDİYE HAL ÇARŞ. SOK NO:2F (D8) 1192 16 İŞYERİ 6.000,00 6.480,00 11.02.2026 14.20
        8 KARABABA 3507. SOK. NO:8/1 105 18 LOJMAN 800,00 864,00 11.02.2026 14.30
        SATILACAK GAYRİMENKULLER
        S. NO MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HİSSE M2
        BEDELİ        		 İHALE
        BEDELİ         		GEÇİCİ TEMİNAT İHALE
        TARİHİ         		İHALE
        SAATİ
        1 CANHIDIR FİDANLIK 231 8 458,66 TAM 270,00 123.838,20 3.715,15 11.02.2026 14.40
        2 ÇIKRIKÇI TARLA 909 12.750,00 TAM 100,00 1.275.000,00 38.250,00 11.02.2026 14.50
        3 ÇIKRIKÇI TARLA 105 17 66.818,69 TAM 130,00 8.686.429,70 260.592,89 11.02.2026 15.00
        4 ÇIKRIKÇI TARLA 1 20.300,00 TAM 150,00 3.045.000,00 91.350,00 11.02.2026 15.10
        5 KABAHÖYÜK TARLA 133 111 20.405,67 TAM 160,00 3.264.907,20 97.947,22 11.02.2026 15.20
        6 KADRİYE TARLA 1920 34.317,83 TAM 240,00 8.236.279,20 247.088,38 11.02.2026 15.30
        7 KADRİYE TARLA 923 18.800,00 TAM 150,00 2.820.000,00 84.600,00 11.02.2026 15.40
        8 ÖREY TARLA 102 128 26.008,39 11/12 140,00 3.337.742,80 100.132,28 11.02.2026 15.50
        9 ÖVENLER TARLA 102 211 17.760,85 TAM 150,00 2.664.127,50 79.923,83 11.02.2026 16.00
        2-İhaleler yukarıda gösterilen gün ve saatte belediye hizmet binasında Belediye Encümenine ait odada Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Gayrimenkul kiralama ve satış ihalesine ait şartnameler belediye Gelirler Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. Kiralama ile ilgili belgeler istenildiğinde bedelsiz olarak verilecektir. Ancak satış ihalesine katılabilmek için 1.000,00TL’sı şartname bedeli ödenip, şartnamenin satın alınması zorunludur. İşyeri ve lojmanlar için kiralama süresi 3 (Üç) yıldır.
        3. KİRALAMA VEYA SATIŞ İHALESİNE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER
        a. Geçici teminatların ihale günü ihale saatine kadar Hayrabolu Halk Bankası Şubesi TR66 0001 2009 3070 0007 0000 08 İban nolu hesaba yatırıldığına dair dekont veya Geçici Teminat Mektubu, Kanuni ikametgah belgesi, Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri, İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, İstekli dernek, tüzel kişi veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarından alacakları karar örnekleri, Nüfus cüzdan fotokopisi, Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış belge, Satış ihalesine katılabilmek için ihale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz, İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge.
        4. İhale komisyonu verilecek teklifleri uygun görüp görmemekte ve gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
        5. İhale komisyonu kararı Belediye Başkanının onayından sonra kesinleşir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02388686