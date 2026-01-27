HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 28.01.2026 - 00:00
|1-Hayrabolu Belediyesine ait aşağıda yazılı gayrimenkullerin kiralama ve satış işi 2886 Sayılı Kanunun 45'inci maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile yapılacaktır.
|KİRALANACAK GAYRİMENKULLER
|S. NO
|MAHALLE
|ADRESİ
|ADA
|PARSEL
|CİNSİ
| AYLIK
KİRA
|GEÇİCİ TEMİNAT
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|Ç.MÜSELLİM
|ATATÜRKCAD.NO:122A
|389
|1
|İŞYERİ
|1.200,00
|1.296,00
|11.02.2026
|13.20
|2
|Ç.MÜSELLİM
|1941.SOK.NO:2A
|394
|7
|İŞYERİ
|750,00
|810,00
|11.02.2026
|13.30
|3
|Ç.MÜSELLİM
|ATATÜRKCAD. NO:136E
|394
|7
|İŞYERİ
|1.500,00
|1.620,00
|11.02.2026
|13.40
|4
|HİSAR
|TEKİRDAĞ CAD. NO:117
|İŞYERİ
|7.500,00
|8.100,00
|11.02.2026
|13.50
|5
|İLYAS
|BELEDİYE HAL ÇAR. SOK NO:2D (D12)
|1192
|16
|İŞYERİ
|6.000,00
|6.480,00
|11.02.2026
|14.00
|6
|İLYAS
|BELEDİYE HAL ÇAR. SOK NO:2F (D4)
|1192
|16
|İŞYERİ
|6.000,00
|6.480,00
|11.02.2026
|14.10
|7
|İLYAS
|BELEDİYE HAL ÇARŞ. SOK NO:2F (D8)
|1192
|16
|İŞYERİ
|6.000,00
|6.480,00
|11.02.2026
|14.20
|8
|KARABABA
|3507. SOK. NO:8/1
|105
|18
|LOJMAN
|800,00
|864,00
|11.02.2026
|14.30
|SATILACAK GAYRİMENKULLER
|S. NO
|MAHALLE
|CİNSİ
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
|HİSSE
|M2
BEDELİ
|İHALE
BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT
| İHALE
TARİHİ
|İHALE
SAATİ
|1
|CANHIDIR
|FİDANLIK
|231
|8
|458,66
|TAM
|270,00
|123.838,20
|3.715,15
|11.02.2026
|14.40
|2
|ÇIKRIKÇI
|TARLA
|909
|12.750,00
|TAM
|100,00
|1.275.000,00
|38.250,00
|11.02.2026
|14.50
|3
|ÇIKRIKÇI
|TARLA
|105
|17
|66.818,69
|TAM
|130,00
|8.686.429,70
|260.592,89
|11.02.2026
|15.00
|4
|ÇIKRIKÇI
|TARLA
|1
|20.300,00
|TAM
|150,00
|3.045.000,00
|91.350,00
|11.02.2026
|15.10
|5
|KABAHÖYÜK
|TARLA
|133
|111
|20.405,67
|TAM
|160,00
|3.264.907,20
|97.947,22
|11.02.2026
|15.20
|6
|KADRİYE
|TARLA
|1920
|34.317,83
|TAM
|240,00
|8.236.279,20
|247.088,38
|11.02.2026
|15.30
|7
|KADRİYE
|TARLA
|923
|18.800,00
|TAM
|150,00
|2.820.000,00
|84.600,00
|11.02.2026
|15.40
|8
|ÖREY
|TARLA
|102
|128
|26.008,39
|11/12
|140,00
|3.337.742,80
|100.132,28
|11.02.2026
|15.50
|9
|ÖVENLER
|TARLA
|102
|211
|17.760,85
|TAM
|150,00
|2.664.127,50
|79.923,83
|11.02.2026
|16.00
|2-İhaleler yukarıda gösterilen gün ve saatte belediye hizmet binasında Belediye Encümenine ait odada Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Gayrimenkul kiralama ve satış ihalesine ait şartnameler belediye Gelirler Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. Kiralama ile ilgili belgeler istenildiğinde bedelsiz olarak verilecektir. Ancak satış ihalesine katılabilmek için 1.000,00TL’sı şartname bedeli ödenip, şartnamenin satın alınması zorunludur. İşyeri ve lojmanlar için kiralama süresi 3 (Üç) yıldır.
|3. KİRALAMA VEYA SATIŞ İHALESİNE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER
|a. Geçici teminatların ihale günü ihale saatine kadar Hayrabolu Halk Bankası Şubesi TR66 0001 2009 3070 0007 0000 08 İban nolu hesaba yatırıldığına dair dekont veya Geçici Teminat Mektubu, Kanuni ikametgah belgesi, Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri, İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, İstekli dernek, tüzel kişi veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarından alacakları karar örnekleri, Nüfus cüzdan fotokopisi, Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış belge, Satış ihalesine katılabilmek için ihale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz, İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge.
|4. İhale komisyonu verilecek teklifleri uygun görüp görmemekte ve gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|5. İhale komisyonu kararı Belediye Başkanının onayından sonra kesinleşir.