T.C.

HOPA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.68276025-2016/652-Ceza Dava Dosyası

12.08.2026



İ L A N



Sanık ANAID TAMAYAN tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Mahkememizin 14/11/2019 tarihli ilamında sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan özetle;

-Sanık ANAID TAMAYAN'ın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastına dayanan kusurunun ağırlığı ile suç amaç ve saikleri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nın 204/1. maddesi uyarınca takdiren ve teştiden 2 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığın duruşma tutanaklarına yansıyan olumsuz davranışının bulunmaması, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi göz önüne alınarak verilen cezada 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın 2 yıldan az süreli hapis cezası olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, dosyaya yansıyan kamunun uğradığı somut-maddi zararın olmaması, sanığın kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması ve sanığın talebi de dikkate alınarak CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

-Sanığın 5271 sayılı CMK 231/8. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmesi sebebiyle 5 yıl süre ile denetim süresine tâbi tutulmasına, Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi haldehükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.