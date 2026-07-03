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        İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 23:50

        İHALE İLANI

        İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait; Yakıt-II Gemisinin Satışı İşinin İhalesi Yapılacaktır.

        1) Encümen Kayıt No

        4696

        2) İşin Konusu

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait; Yakıt-II Gemisinin Satışı

        3) Deniz Aracının Özellikleri:

        Tipi: Atık Toplama Gemisi

        İnşa Yeri: İstanbul

        Görev Yeri: Haydarpaşa

        Gemi Adamı Sayısı: 5

        Görevi: Gemilerden Sıvı Atık Alımı İşlemi

        Makine: Pendik Sulzer 6AL20/24, 2x780 BHP

        Faaliyet Durumu: Çalışır

        Markası: Pendik Sulzer

        Demirbaş Durumu: İBB

        Modeli: 6AL20/24

        İşletimi: İSTAÇ

        Ana Makine Seri No: 034/035

        Demirbaş No: 254-02-01-11-1010441-107

        Rom: 750 Rpm

        Atık Depolama Kapasitesi:1266 DWT

        Hp: 780 BHP

        Boy x En x Derinlik (m x m x m): 65,5 X 10,7 X 4,67

        Jeneratör: 2 Adet Scanıa yadımcı jeneratör DS 11 50M20T, 2x246 BHP, 1 Adet Valmet 411 DSG, 73 BHP liman jeneratörü

        GRT: 843

        Ekipmanlar: Yangın Söndürme Sistemi ve Can Güvenliği Ekiplamları

        Net Ton: 379

        Yangın Söndürme Sistemi: 2 Adet Yangın Pompası + 33 Portatif Yangın Sündürme Cihazı

        İnşa Tarihi: 1988

        Can Güvenliği Ekipmanları: 8 Adet Can Simidi + 12 Adet Can Yeleği

        Gemi Sertifikaları

        Veren Kurum

        Veriliş Tarihi

        Geçerlilik Süresi

        Bitiş Tarihi

        Denize Elverişlilik Belgesi

        Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/İstanbul Bölge Liman Başkanlığı

        22.02.2024

        1 Yıl

        22.02.2025

        Kara Sörveyi

        Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/İstanbul Bölge Liman Başkanlığı

        22.02.2024

        2 Yıl

        28.02.2026

        Şaft Sörveyi

        Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/İstanbul Bölge Liman Başkanlığı

        30.11.2022

        5 Yıl

        30.11.2027

        Gemi Tasdiknamesi

        Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/İstanbul Bölge Liman Başkanlığı

        28.10.2023

        Süresiz

        Tonilato Belgesi

        Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/İstanbul Bölge Liman Başkanlığı

        24.10.2013

        Süresiz

        Gemi İstasyon Ruhsatnamesi

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

        15.12.2022

        5 Yıl

        15.12.2027

        Yangın Söndürücüler

        Saygın Yangın Güvenlik Sistemleri

        09.04.2025

        2 Yıl

        09.04.2027

        Asgari Emniyet Belgesi

        Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/İstanbul Bölge Liman Başkanlığı

        16.01.2023

        4 Yıl

        30.11.2027

        Atık Alım Lisansı

        Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

        18.04.2023

        3 Yıl

        18.04.2026

        4) Teslim Yeri:

        Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı

        5) Muhammen Bedel

        15.646.400,00 + KDV

        6) Geçici Teminat

        469.392,00 TL

        7) İhale Tarihi ve Saati

        21 Temmuz 2026 Saat: 14.30 Son teklif verme tarih ve saati: 20 Temmuz 2026 Saat:15.00

        8) İhalenin Yapılacağı Yer:

        Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi

        Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul

        9) İhale Usulü

        2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

        10) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer

        İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu / İstanbul adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
        Tel: 0212 312 64 95 Fax: 0212 455 43 43

        11. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

        11.1. Teklif mektubunu havi iç zarf.

        11.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.

        11.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti.

        11.4. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi.

        11.5. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı).

        11.6. Tüzel kişiler için, tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı).

        11.7. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

        Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

        11.8. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

        11.9. Tüzel kişiler için, imza sirküleri;

        Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

        11.10. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve noter tasdikli imza beyannamesi.

        11.11. Şartname satın alındığına dair belge.

        Geminin Görüleceği Yer: İhaleye konu Yakıt-II gemisi; Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak müdürlüğün yetkilendirdiği personellerden birinin refakatin de, Rasimpaşa Mah. Tren Garı Cad. No:1/4 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü uhdesindeki İBB Haydarpaşa Gemilerden Atık Kabul Tesisinde görülecektir.

        12) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.

        13) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

        14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

        15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 20 Temmuz 2026 Saat: 15.00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, No:5 34134 Fatih/İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

        16) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 20 Temmuz 2026 Saat: 15.00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, No:5 34134 Fatih/İstanbul ) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

        17) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

        18) Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

        İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02503102