İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait; Yakıt-II Gemisinin Satışı İşinin İhalesi Yapılacaktır.
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1) Encümen Kayıt No
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4696
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2) İşin Konusu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait; Yakıt-II Gemisinin Satışı
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3) Deniz Aracının Özellikleri:
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Tipi: Atık Toplama Gemisi
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İnşa Yeri: İstanbul
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Görev Yeri: Haydarpaşa
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Gemi Adamı Sayısı: 5
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Görevi: Gemilerden Sıvı Atık Alımı İşlemi
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Makine: Pendik Sulzer 6AL20/24, 2x780 BHP
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Faaliyet Durumu: Çalışır
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Markası: Pendik Sulzer
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Demirbaş Durumu: İBB
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Modeli: 6AL20/24
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İşletimi: İSTAÇ
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Ana Makine Seri No: 034/035
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Demirbaş No: 254-02-01-11-1010441-107
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Rom: 750 Rpm
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Atık Depolama Kapasitesi:1266 DWT
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Hp: 780 BHP
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Boy x En x Derinlik (m x m x m): 65,5 X 10,7 X 4,67
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Jeneratör: 2 Adet Scanıa yadımcı jeneratör DS 11 50M20T, 2x246 BHP, 1 Adet Valmet 411 DSG, 73 BHP liman jeneratörü
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GRT: 843
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Ekipmanlar: Yangın Söndürme Sistemi ve Can Güvenliği Ekiplamları
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Net Ton: 379
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Yangın Söndürme Sistemi: 2 Adet Yangın Pompası + 33 Portatif Yangın Sündürme Cihazı
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İnşa Tarihi: 1988
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Can Güvenliği Ekipmanları: 8 Adet Can Simidi + 12 Adet Can Yeleği
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Gemi Sertifikaları
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Veren Kurum
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Veriliş Tarihi
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Geçerlilik Süresi
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Bitiş Tarihi
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Denize Elverişlilik Belgesi
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Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/İstanbul Bölge Liman Başkanlığı
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22.02.2024
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1 Yıl
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22.02.2025
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Kara Sörveyi
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Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/İstanbul Bölge Liman Başkanlığı
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22.02.2024
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2 Yıl
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28.02.2026
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Şaft Sörveyi
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Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/İstanbul Bölge Liman Başkanlığı
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30.11.2022
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5 Yıl
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30.11.2027
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Gemi Tasdiknamesi
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Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/İstanbul Bölge Liman Başkanlığı
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28.10.2023
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Süresiz
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Tonilato Belgesi
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Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/İstanbul Bölge Liman Başkanlığı
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24.10.2013
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Süresiz
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Gemi İstasyon Ruhsatnamesi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
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15.12.2022
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5 Yıl
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15.12.2027
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Yangın Söndürücüler
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Saygın Yangın Güvenlik Sistemleri
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09.04.2025
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2 Yıl
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09.04.2027
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Asgari Emniyet Belgesi
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Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/İstanbul Bölge Liman Başkanlığı
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16.01.2023
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4 Yıl
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30.11.2027
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Atık Alım Lisansı
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Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
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18.04.2023
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3 Yıl
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18.04.2026
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4) Teslim Yeri:
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Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı
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5) Muhammen Bedel
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15.646.400,00 + KDV
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6) Geçici Teminat
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469.392,00 TL
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7) İhale Tarihi ve Saati
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21 Temmuz 2026 Saat: 14.30 Son teklif verme tarih ve saati: 20 Temmuz 2026 Saat:15.00
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8) İhalenin Yapılacağı Yer:
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Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi
Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul
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9) İhale Usulü
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2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü
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10) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer
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İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu / İstanbul adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
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11. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
11.1. Teklif mektubunu havi iç zarf.
11.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.
11.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti.
11.4. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi.
11.5. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı).
11.6. Tüzel kişiler için, tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı).
11.7. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;
Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
11.8. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
11.9. Tüzel kişiler için, imza sirküleri;
Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
11.10. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve noter tasdikli imza beyannamesi.
11.11. Şartname satın alındığına dair belge.
Geminin Görüleceği Yer: İhaleye konu Yakıt-II gemisi; Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak müdürlüğün yetkilendirdiği personellerden birinin refakatin de, Rasimpaşa Mah. Tren Garı Cad. No:1/4 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü uhdesindeki İBB Haydarpaşa Gemilerden Atık Kabul Tesisinde görülecektir.
12) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.
13) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 20 Temmuz 2026 Saat: 15.00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, No:5 34134 Fatih/İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
16) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 20 Temmuz 2026 Saat: 15.00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, No:5 34134 Fatih/İstanbul ) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
17) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
18) Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.