FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerinin İhtiyacına İstinaden 2024 Yılı A4 Fotokopi Kağıtları Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/517477

1-İdarenin a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Binbirdirek Mah. Peykhane Sk. No:8 PK. 34122 Çemberlitaş FATİH/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 212 453 07 76 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerinin İhtiyacına İstinaden 2024 Yılı A4 Fotokopi Kağıtları Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 96.000 Top - Fotokopi Kağıdı A4

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün ilgili depolarına teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, İdarenin talebi doğrultusunda sözleşme süresi içerisinde ürün/ürünleri peyderpey en geç 31/12/2024 tarihine kadar teslim edecektir. Sipariş faks, posta veya elektronik posta yolu ile yapılacak olup, sipariş mektubu yükleniciye ulaştığı andan itibaren en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde teslimat yapılacaktır. İhale süreçlerini uzamasından dolayı sözleşmenin belirlenen tarihte başlamaması durumunda sözleşme bitiş tarihi uzatmayacak olup gelecek yıla yükleme yapılmayacaktır. Her halükarda 31/12/2024 de sözleşme süresi bitecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.05.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İl Sağlık Müdürlüğü (Ana Bina)/ Konferans Salonu (Binbirdirek Mah. Peykhane Cad. No:8 Çemberlitaş-Fatih/ İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde İmalat Yeterlik Belgesi İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi, Tek ortağın sunması yeterlidir. Yerli Malı Belgesi İstekliler adına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi, Tek ortağın sunması yeterlidir. İmalatçı Belgesi İstekliler alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler Tek ortağın sunması yeterlidir. Sanayi Sicil Belgesi İsteklinin adına düzenlenen sanayi sicil belgesi, Tek ortağın sunması yeterlidir. Kapasite Raporu İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Tek ortağın sunması yeterlidir. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara, ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilmiştir. Tek ortağın sunması yeterlidir. Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar-ek İstekliler teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen "Teknik Şartnameye Cevap ve Açıklamalar" formunda talep edildiği şekilde; teklif ettikleri malzemenin hangi marka olduğunu (tek bir marka bilgisi) belirterek ve madde sıra numarasına göre "evet-hayır"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog İstekliler teklif edilen ürünün teknik şartname belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalog veya broşür veya fotoğraf (marka ve gramaj bilgilerini içeren) sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. 4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde Kimyasal Selülozdan üretilmiş olduğuna dair belge İstekliler teklif edilen ürünün %100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olduğuna dair belge (geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmeyen) sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.