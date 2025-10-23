İLAN

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı taşınmazların satışı yapılacaktır. Satışı yapılacak taşınmazlardan Listenin 1.Sırasında ki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile (artırma suretiyle diğer taşınmazların ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Taşınmazların ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:34 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 1.000,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Birden fazla taşınmazın ihalesine katılması halinde; her bir taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02 (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

5.1- Kanuni ikametgahı olması,

5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebliga₺ara esas olmak üzere adres beyanı,

5.4-Mevzuatı gereği kayı₺ı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

5.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,

Satışı yapılacak taşınmazların (Listenin 1.Sırasında ki taşınmaz ) ihalesine iştirak edecek istekliler 5.madde belirtilen belgelerle birlikte Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarfıda, dış zarf içerisinde sunacaklardır. Satışı yapılacak arsa vasıflı taşınmazlar 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince; KDV alınmayacak olup, işyeri vasıflı taşınmazlardan ise KDV alınacaktır. Ayrıca İhale ve satıştan doğan bütün vergi,resmi harç,tapu harçları ,alım satım giderleri vb. ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir. Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan taşınmazların dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi veya kişiler tarafından aynen kabul edilmiş sayılır Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İstekliler istenilen belgeleri ve tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir

Sıra No MEVKİSİ ADA-PARSEL M2'ler İMAR DURUMU/CİNSİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 BIZMİŞEN 2690/4 2.131,29 TİK E:2.00 Fiyat:24.50 31.969.350,00 TL 959.080,50 TL 04.11.2025 10.00 2 MORNİK 4430/3 457.00 A-3 KULLANIM 0.30 2.056.500,00 TL 61.695,00 TL 04.11.2025 10.05 3 MORNİK 4403/3 609.00 A-5 KULLANIM 0.30 2.740.500,00 TL 82.215,00 TL 04.11.2025 10.10 4 MORNİK 907/8 618,96 A-5 KULLANIM 0.30 2.785.320,00 TL 83.559,60 TL 04.11.2025 10.15 5 MORNİK 4431/1 574.00 A-3 KULLANIM 0.30 2.583.00,00 TL 77.490,00 TL 04.11.2025 10.20 6 MORNİK 4431/2 574.00 A-3 KULLANIM 0.30 2.583.000,00 TL 77.490,00 TL 04.11.2025 10.25 7 MORNİK 4405/2 687.00 A-5 KULLANIM 0.30 3.091.500,00 TL 92.745,00 TL 04.11.2025 10.30 8 MORNİK 4405/4 1.057,00 A-5 KULLANIM 0.30 4.756.500,00 TL 142.695,00 TL 04.11.2025 10.35 9 MORNİK 4425/1 945.00 A-3 KULLANIM 0.30 4.252.500,00 TL 127.575,00 TL 04.11.2025 10.40 10 MORNİK 4423/3 1.224,00 A-3 KULLANIM 0.30 5.508.000,00 TL 165.240,00 TL 04.11.2025 10.45 11 MORNİK 4423/2 1.398,00 A-3 KULLANIM 0.30 6.291.000,00 TL 188.730,00 TL 04.11.2025 10.50 12 MORNİK 4422/2 1.636,00 A-3 KULLANIM 0.30 7.362.000,00 TL 220.860,00 TL 04.11.2025 10.55 13 MORNİK 4422/1 1.719,00 A-3 KULLANIM 0.30 7.735.500,00 TL 232.065,00 TL 04.11.2025 11.00 14 MORNİK 4420/1 1.790,00 A-3 KULLANIM 0.30 8.055.000,00 TL 241.650,00 TL 04.11.2025 11.05 15 MORNİK 4420/2 1.800,00 A-3 KULLANIM 0.30 8.100.000,00 TL 243.000,00 TL 04.11.2025 11.10 16 MORNİK 4426/1 2.173,00 A-3 KULLANIM 0.30 9.778.500,00 TL 293.355,00 TL 04.11.2025 11.15 17 İZZETPAŞA 3387/19 513.09 BL-5 KEDİ 4.617.810,00 TL 138.534,30 TL 04.11.2025 11.20 18 Sürsürü (Abdullahpaşa) 688/6 292.00 D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 5.840.000,00 TL 175.200,00 TL 04.11.2025 11.25 19 Sürsürü (Abdullahpaşa) 688/6 383.00 D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 7.660.000,00 TL 229.800,00 TL 04.11.2025 11.30 20 Sürsürü (Abdullahpaşa) 688/6 292.00 E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 5.840.000,00 TL 175.200,00 TL 04.11.2025 11.35 21 Sürsürü (Abdullahpaşa) 688/6 374.00 E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 7.480.000,00 TL 224.400,00 TL 04.11.2025 11.40 22 Sürsürü (Abdullahpaşa) 689/6 292.00 D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 5.840.000,00 TL 175.200,00 TL 04.11.2025 11.45 23 Sürsürü (Abdullahpaşa) 689/6 383.00 D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 7.660.000,00 TL 229.800,00 TL 04.11.2025 11.50 24 Sürsürü (Abdullahpaşa) 689/6 292.00 E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 5.840.000,00 TL 175.200,00 TL 04.11.2025 11.55 25 Sürsürü (Abdullahpaşa) 689/6 374.00 E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 7.480.000,00 TL 224.400,00 TL 04.11.2025 12.00

Mustafa PİRİNÇCİ

Belediye Başkanı a.

Belediye Başkan Yardımcısı