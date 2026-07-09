T.C.

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALESİ İLANI

1.İHALE KONUSU: Mülkiyeti Ilgın Belediye Başkanlığı’na ait olan, Şıhbedrettin Mahallesi Konya Yolu mevkiinde, 959 ada 53 parselde bulunan taşınmaz üzerine; 36 adet daire ve 11 adet işyeri yapılması işi, %20 kat karşılığı yapım işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhalede, idareye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak teklif edilmesi öngörülen asgari bedel Kdv hariç 583.000,00 TL olup, belirlenen bu bedelin artırılması suretiyle en yüksek teklifi veren istekli üzerine ihale yapılacaktır.

2.İşin süresi Sözleşme İmzalandıktan sonra 500 (beşyüz) gündür. Bu Süre yükleniciye yapılan yer teslimi ile başlar, Yapı Kullanma İzin Belgelerinin alınması ile biter.

3.İşbu ihalede istekliler tarafından teklif edilebilecek nakdi ödeme tutarı üst sınırı 2.800.000,00 TL'dir. Teklif edilecek nakdi ödeme, tutarının bu limiti aşması halinde, nakit yerine işyeri veya daire olarak teklif edilebilecektir. İşyeri olarak teklif edilecek bağımsız bölüm veya bölümler, İdarenin belirleyeceği işyeri veya daire arasından seçilecek olup, kalan bedeli istekli nakden ödenecektir.

4.İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: 06.08.2026 Perşembe günü saat: 10.00’da Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 13.08.2026 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacaktır.

5.İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale evraklarını, belirtilen ihale tarihlerden BİR GÜN ÖNCE saat 17.00’de mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya posta yolu ile müracaatların ulaşması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan tüm müracaatlar kabul EDİLMEYECEKTİR.

6.TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ





İli



İlçesi



Mahallesi/Mevkii



Ada



Parsel Toplam Arsa Alanı (m2)

Niteliği İşin Tahmini Bedel (KDV Hariç TL) Geçici Teminat (TL)

Konya

Ilgın

Şıhbedrettin Mah. Konya Yolu

959

53

3.460,65

Arsa

206.990.000,00

6.210.000,00

7.İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Konya İli Ilgın İlçesi Şıhbedrettin Mahallesi Konya yolu mevkii 959 ada 53 parsel 3.460,65 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan 36 Adet daire 11 Adet işyeri %20 kat karşılığı daire ve işyeri olacak şekilde yapılacaktır.

a) İdareye Kalacak Bağımsız Bölümler;

A blok- 1.-2.-3.-4. daire 13.-14. işyeri

B blok- 14. işyeri

C blok 9.-10.-11. daire

Yukarıda ki bağımsız bölümler idare payı olacaktır.

8.İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

a) İhaleye iştirak dilekçesi, Kanuni İkametgâhı gösterir belge ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) 2026 yılı içerisinde alınmış Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

e) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

f) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Ilgın Halk Bankası Şubesi TR77 0001 2009 5160 0007 0000 26 IBAN’a yatırıldığına dair dekont,

g) İlan tarihinden sonra ki tarihte ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı,

h) İlan tarihinden sonra ki tarihte Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

i) Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcunun olmadığına dair ibranameyi sunmak zorundadır.

j) İş yerini gördüğüne dair idareden alınmış taahhütname, (İdareden temin edilecek)

k) İhale dokümanı satış bedeli 5.000,00-TL (BeşBinTürkLirası) yatırıldığına dair makbuz.

l) Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi (YAMBİS) alınmış müteahhitlik belgesi, yetki belge sınıfı en az “F Sınıfı” olacaktır.

m) Kamu ya da özel sektörde son on yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere veya kendilerine ait iş kapsamında toplamda en az 4.200 m² bina inşaatını tamamlamış olmalıdır. Buna ilişkin belgelerin aslı sureti veya aslı görüldü belgesi iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

n) Şartnamede belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi

o) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair taahhütname, idareden alınacaktır.

9.TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Şartnamede belirtilen usullere göre hazırlanacaktır.

10. TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır.

11. ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile sunulacak olup; bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen bedeli en fazla arttırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır.

12. İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

Ömer APİL

Belediye BAŞKANI