İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesinde bulunan aşağıda listesi verilen taşınmazlar ihale yolu ile satılacaktır.

ADRES ALANI (m²) Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Saati Kalkancı Mahallesi 2369 ada 8 nolu parsel 1230,17 10.750.000,00TL 325.000,00TL 10:30 Kalkancı Mahallesi 2372 ada 8 nolu parsel 1691,26 15.250.000,00TL 460.000,00TL 10:40 Kalkancı Mahallesi 2370 ada 16 nolu parsel 1626,63 14.000.000,00TL 420.000,00TL 10:50 Çatalarmut Mahallesi 4960 ada 3 nolu parsel 976,19 9.000.000,00TL 270.000,00TL 11:00 Çatalarmut Mahallesi 4955 ada 11 nolu parsel 539,56 4.750.000,00TL 150.000,00TL 11:10 Çatalarmut Mahallesi 12269 ada 6 nolu parsel 501,74 3.600.000,00TL 110.000,00TL 11:20 Derebahçe Mahallesi 2879 ada 11 nolu parsel 1028,50 15.000.000,00TL 450.000,00TL 11:30 Kavacık Mahallesi 9680 ada 4 nolu parsel 784,94 7.500.000,00TL 225.000,00TL 11:40 Tepecik Mahallesi 3670 ada 6 nolu parsel 525,13 5.500.000,00TL 170.000,00TL 11:50 Derebahçe Mahallesi 3318 ada 2 nolu parsel 1051,04 13.000.000,00TL 400.000,00TL 12:00 Derecik Mahallesi 6975 ada 25 nolu parsel 574,69 7.000.000,00TL 210.000,00TL 12:10 Derecik Mahallesi 7005 ada 14 nolu parsel 465,62 5.500.000,00TL 170.000,00TL 12:20

2- İhale Şekli ve Yöntemi:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun;

-35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile satılacaktır. İhale 26.03.2025 Çarşamba günü, tabloda belirtilen saatte İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı salonunda ( Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No:55 İlkadım/SAMSUN ) yapılacak olup, teklifler en geç 25.03.2025 Salı günü, mesai bitimine kadar Emlak İstimlâk Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

İstekli çıkmaması veya teklif edilen bedelin komisyonca uygun bulunmaması durumunda ihale pazarlık usulü ile aynı yerde ve şartlarda 09.04.2025 Çarşamba günü tabloda belirtilen saatte yapılacaktır. Teklif zarfları 08.04.2025 Salı günü, mesai bitimine kadar Emlak İstimlâk Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.



4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) Kanuni İkametgâh Adresi,

B) Nüfus Cüzdanı Sureti

C) Tebligat için adres göstermesi;

a)- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

b)- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge;

c)- Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge;

D) Geçici Teminatını vermesi; (Tabloda belirtilen oranda)

E) İmza sirkülerini vermesi;

a)- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri;

b)- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

c)- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

F)İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli ardına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile

vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

G) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

H) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı.

I) 2886 Sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge

5- İhale şartnameleri, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde incelenebilir veya satın alınabilir. Her bir İhale şartnamesi için, şartname bedeli 500,00 TL olup, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

6- Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.



