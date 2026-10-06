İMAMOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İMAMOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2026/160 Esas



İMAMOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin 2026/160 Esas sayılı dosyasında Adana ili İmamoğlu ilçesi Üçtepe mahallesi 3.882,70 m² yüzölçümlü 2060 ada 57 Parselin (kök 2060 ada 43 parselin ifrazından oluşan) davalı malik ALİ BALİ (19501065692 T.C. Kimlik Numaralı)'nin hissesine tekabül eden kısmı ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesine göre aşağıda belirtilen esas numaraları ile bedel tespiti ile kamulaştırma davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda İptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönetilmesi, 30 gün içerisinde İdari Yargı'da İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi Mülkiyet hakkı ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli aşağıda esas numarası bulunan dosya adına Ziraat Bankası İmamoğlu Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ilanen ihtar olunur.