İSCEHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARSA SATIŞ İLANI
İhale tarihi 27 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA günü saat 15:00’ de ve 15:30’da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı Salonunda ihale yapılacaktır.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde sayılan şahıslar ihaleye katılamazlar. İstekliler İhaleye Katılımında İstenilecek belgeler.
Gerçek Kişiler
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. (Vekaleten Katılımda Vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)
- Kanuni İkametgâh Belgesi.
- Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu.
- Şartname Alındı Makbuzu.
- Vekaleten Temsil Edilmesi Halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
- Belediyemiz Emlak Servisinden Borcu Yoktur Gösterir Belge.
Tüzel Kişilerden
I - Şirket Yetkilisi olduğuna dair Yetki Belgesi ve Noter tasdikli İmza sirküleri.
2- Ticaret veya Sanayi Odasından İlan Süresi içinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi.
3- Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu.
4- Şartname Alındı Makbuzu
5- Belediyemiz Emlak Servisinden Borcu Yoktur Gösterir Belge..
İHALE KAPSAMINDA SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR
İLE İLGİLİ BİLGİLER
|İLİ
|İLÇESİ
|ADA
|PARSEL
|
TOPLAM ARSA
YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2)
|
M2
BİRİM FİYATI
|MEVCUT DURUMU
|İHALE MUHAMMEN BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|AFYONKARAHİSAR
|İSCEHİSAR
|106
|2
|2.898,57
|2.500,00
|ARSA
(SANAYİ ALANI)
|7.246.425,00
|217.393,00
|27.08.2025
|15:00
|AFYONKARAHİSAR
|İSCEHİSAR
|105
|6
|2.880
|3.250,00
|ARSA
(SANAYİ ALANI)
|9.360.000,00
|280,800,00
|27.08.2025
|15:30
Daha fazla bilgi almak ve ihale şartnamesini görmek isteyenler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edebilirler.