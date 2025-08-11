İSCEHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA SATIŞ İLANI

Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen arsalarımız Belediye Meclisinin 06.12.2024 — 139 ile 04.07.2025 tarih ve 064 nolu kararları ve Belediye Encümenimizin 07.08.2025 tarih ve 116- 117 nolu kararları gereğince ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle satılacaktır.

İhale tarihi 27 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA günü saat 15:00’ de ve 15:30’da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı Salonunda ihale yapılacaktır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde sayılan şahıslar ihaleye katılamazlar. İstekliler İhaleye Katılımında İstenilecek belgeler.

Gerçek Kişiler

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. (Vekaleten Katılımda Vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi) Kanuni İkametgâh Belgesi. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu. Şartname Alındı Makbuzu. Vekaleten Temsil Edilmesi Halinde Noter Tasdikli Vekaletname. Belediyemiz Emlak Servisinden Borcu Yoktur Gösterir Belge.

Tüzel Kişilerden

I - Şirket Yetkilisi olduğuna dair Yetki Belgesi ve Noter tasdikli İmza sirküleri.

2- Ticaret veya Sanayi Odasından İlan Süresi içinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi.

3- Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu.

4- Şartname Alındı Makbuzu

5- Belediyemiz Emlak Servisinden Borcu Yoktur Gösterir Belge..

İHALE KAPSAMINDA SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR

İLE İLGİLİ BİLGİLER

İLİ İLÇESİ ADA PARSEL TOPLAM ARSA YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2) M2 BİRİM FİYATI MEVCUT DURUMU İHALE MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 106 2 2.898,57 2.500,00 ARSA

(SANAYİ ALANI) 7.246.425,00 217.393,00 27.08.2025 15:00 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 105 6 2.880 3.250,00 ARSA

(SANAYİ ALANI) 9.360.000,00 280,800,00 27.08.2025 15:30





Daha fazla bilgi almak ve ihale şartnamesini görmek isteyenler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edebilirler.



















