İLAN

İSCEHİSAR KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SIRA NO İLÇESİ MAHALLE / KÖY MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇ. (M²) İMAR DURUMU HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDELİ (TL) G.TEMİNAT (TL) İHALENİN

TARİHİ SAATİ

1 İSCEHİSAR ÇUKUR MAHALLESİ Sırçalık ARSA 641 18 259,36 MESKEN ALANI TAM 908.000,00 272.400,00 04.11.2025 09:30

2 İSCEHİSAR ESKİHAMAM MAHALLESİ Anbarçukuru HAM TOPRAK 790 782 2.370,31 D.K.K.A TAM 4.390.000,00 1.317.000,00 04.11.2025 09:45

3 İSCEHİSAR ESKİHAMAM MAHALLESİ Anbarçukuru ARSA 790 787 2.207,94 SANAYİ ALANI TAM 4.310.000,00 1.293.000,00 04.11.2025 10:00

4 İSCEHİSAR TEPECİK MAHALLESİ Yarımca TARLA 851 62 1.419,53 SANAYİ ALANI TAM 3.000.000,00 900.000,00 04.11.2025 10:15

5 İSCEHİSAR CEVİZLİ KÖYÜ Köyiçi HAM TOPRAK K25B18B1C 163 23 7.320,14 İMARSIZ TAM 2.350.000,00 705.000,00 04.11.2025 10:30

6 İSCEHİSAR DOĞANLAR KÖYÜ ARSA 2618 2.797,80 KONUT ALANI TAM 4.610.000,00 1.383.000,00 04.11.2025 10:45

7 İSCEHİSAR DOĞANLAR KÖYÜ HAM TOPRAK 2639 2.957,92 İMARSIZ TAM 681.000,00 204.300,00 04.11.2025 11:00

8 İSCEHİSAR DOĞANLAR KÖYÜ TARLA 4 891 26.600,00 İMARSIZ TAM 1.065.000,00 319.500,00 04.11.2025 11:15

Yukarıda nitelikleri belirtilen; 8 adet taşınmaz malın satışı, hizalarında belirtilen tahmin edilen bedel üzerinden, yine hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde İscehisar Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak isteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;

a) Geçici Teminata ilişkin belge (Afyonkarahisar Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi veya TC Ziraat Bankası İscehisar Subesi TR92 0001 0013 7700 0010 0051 56 Nolu İbana yatırıp Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe işlem fişine çevrildiğine dair makbuzun, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca belirlenen konvertible döviz.),

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah il muhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

d) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektir.

2- Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde İscehisar Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

3- Satışı yapılan taşınmazın ihale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir (Satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde). Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

4- Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- 09.04.2021 tarihinde yayınlanan31449 sayılı resmi Gazete Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi işletme yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinden

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1( Yüzde bir)

5 Milyon TL'den 10 Milyon TL' Kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş)

10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş)

Satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.

7- Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler afyon.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.