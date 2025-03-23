İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL KİRA İHALESİ İLANI

S.N İlçesi Adres

Fiili Durumu Mıntıka Ada-Parsel Dosya No Cinsi Kiralanacak Alan (m²) Muh. Bedel

(Yıllık TL) Geçici Tem.

Bedeli (TL) İhale

Tarihi İhale

Saati 1 İskenderun Sarıseki Mahallesi Hürriyet Caddesi

Fuzuli Şagilin Kullanımında Sarıseki İmar 4136 Ada 1 Parsel ve Belediyenin Hüküm ve Tasarrufu Altında 106133 Arsa 4.490,96 m² 1.500.000,00 450.000,00 03.04.2025 14.05 2 İskenderun Sarıseki Mahallesi Hürriyet Caddesi Fuzuli Şagilin Kullanımında Sarıseki İmar 4136 Ada 1 Parsel ve Belediyenin Hüküm ve Tasarrufu Altında 106134 Arsa 9.594,82 m² 3.000.000,00 900.000,00 03.04.2025 14.10



1- Yukarıda tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yer İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3(üç) yıllığına kira ihalesine çıkarılacaktır.

2- İhale İskenderun Belediyesi Encümen odasında toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

3- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyon İhale saatlerini değiştirme konusunda yetkilidir.

4- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden, 03.04.2025 tarihi, saat 11:00’a kadar ilan listesinde bulunan yer 3.000,00 TL bedel karşılığında alınabilir.

5- İhaleye gireceklerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun (Emlak, ÇTV, Ecrimisil Taksiti, Kira vb.) bulunmaması ve 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamaları gerekmektedir.

6- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç 03.04.2025 tarihi, saat 11:00’a kadar, geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyemize borcu yoktur evrakı alınarak Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan ihale tarihinden 30 gün önce alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerinin belirtilen saatten önce Müdürlüğümüze teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7- İsteklilerin en geç 03.04.2025 tarihi, saat 11:00’a kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.

8- Kiraya verilmesi düşünülen yerler 1 Nolu Krokide belirtilen (1/1000 ölçekli uygulama imar planında arıtma tesisi) 2 Nolu Krokide belirtilen ( 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye hizmet alanı, pazar yeri ve çok amaçlı salon) olduğundan dolayı idarenin planı uygulamak istediği takdirde kiraya verilen alanın tahliyesi idarenin bildirimi üzerine kayıtsız şartsız sağlanacaktır.

9- İhale ile ilgili tüm masraflar, ihaleyi kazanana aittir. İLAN OLUNUR.