İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:50
İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI
|S.N
|İlçesi
|Mıntıka Ada-Parsel
|Cinsi
|İmar
Durumu
|Yüzölçümü (m²)
|Belediye Hissesi
|Muh. Bedel
|Geçici Tem.
Bedeli (TL)
|İhale
Tarihi
|İhale
Saati
|1
|İskenderun
|Sarıseki Mıntıkası 4113 Ada
105 Parsel
|Arsa
|E=0.80
Yençok=21,50 m
Bacasız Sanayi Alanı
|27.203,47
|Tam
|369.967.192,00
|11.099.015,76
|27.10.2026
|14.10
|2
|İskenderun
|1.Mıntıka 2678 Ada 4 Parsel
|Arsa
|E=3.00
Yençok=8 Kat
Ticari+Konut
(TİCK3) Alanı
|2.340,95
|Tam
|125.002.048,10
|3.750.061,44
|27.10.2026
|14.20
- Yukarıda tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkartılacaktır.
- İhale İskenderun Belediyesi Encümen Odasında toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihale saatlerini değiştirme konusunda serbesttir.
- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden, 27.10.2026 tarihi, saat 11.00’a kadar 10.000,00 TL bedel karşılığında alınabilir.
- İhaleye gireceklerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun (Emlak, ÇTV, Ecrimisil, Kira vb.) bulunmaması ve 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamaları gerekmektedir.
- İhaleye iştirak etmek isteyen Gerçek Kişiler geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği, ihale şartnamesi (her sayfası imzalı) ve Gelirler Müdürlüğü’nden Belediyemize borcu yoktur evrakı, gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname ve şartname bedelini yatırdığına dair makbuzu 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanıp İhale Komisyon Başkanlığı’na en geç ihale günü, ihale saatine kadar teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- İhaleye iştirak etmek isteyen Tüzel Kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odas-ı’ndan veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir 2026 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerini, ihale şartnamesi (her sayfası imzalı), geçici teminat bedeli ve şartname bedelini yatırdığına dair makbuzu 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanıp İhale Komisyon Başkanlığı’na en geç ihale günü, ihale saatine kadar teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- İsteklilerin en geç 27.10.2026 tarihi, ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilemez.
- İhale ile ilgili tüm masraflar ihaleyi kazanana aittir. İLAN OLUNUR.