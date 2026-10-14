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        İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:50

        İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI
        S.N İlçesi Mıntıka Ada-Parsel Cinsi İmar
        Durumu        		 Yüzölçümü (m²) Belediye Hissesi Muh. Bedel Geçici Tem.
        Bedeli (TL)        		 İhale
        Tarihi        		 İhale
        Saati
        1 İskenderun Sarıseki Mıntıkası 4113 Ada
        105 Parsel        		 Arsa E=0.80
        Yençok=21,50 m
        Bacasız Sanayi Alanı        		 27.203,47 Tam 369.967.192,00 11.099.015,76 27.10.2026 14.10
        2 İskenderun 1.Mıntıka 2678 Ada 4 Parsel Arsa E=3.00
        Yençok=8 Kat
        Ticari+Konut
        (TİCK3) Alanı        		 2.340,95 Tam 125.002.048,10 3.750.061,44 27.10.2026 14.20
        1. Yukarıda tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkartılacaktır.
        2. İhale İskenderun Belediyesi Encümen Odasında toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
        3. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihale saatlerini değiştirme konusunda serbesttir.
        4. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden, 27.10.2026 tarihi, saat 11.00’a kadar 10.000,00 TL bedel karşılığında alınabilir.
        5. İhaleye gireceklerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun (Emlak, ÇTV, Ecrimisil, Kira vb.) bulunmaması ve 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamaları gerekmektedir.
        6. İhaleye iştirak etmek isteyen Gerçek Kişiler geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği, ihale şartnamesi (her sayfası imzalı) ve Gelirler Müdürlüğü’nden Belediyemize borcu yoktur evrakı, gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname ve şartname bedelini yatırdığına dair makbuzu 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanıp İhale Komisyon Başkanlığı’na en geç ihale günü, ihale saatine kadar teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
        7. İhaleye iştirak etmek isteyen Tüzel Kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odas-ı’ndan veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir 2026 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerini, ihale şartnamesi (her sayfası imzalı), geçici teminat bedeli ve şartname bedelini yatırdığına dair makbuzu 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanıp İhale Komisyon Başkanlığı’na en geç ihale günü, ihale saatine kadar teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
        8. İsteklilerin en geç 27.10.2026 tarihi, ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilemez.
        9. İhale ile ilgili tüm masraflar ihaleyi kazanana aittir. İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02567093