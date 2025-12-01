İSLAHİYE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

İSLAHİYE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2016/177 KARAR NO: 2025/318



MÜŞTEKİ SANIKLAR : 1-ABDULSELAM KERBULE, Hamud ve Semira oğlu, 01.01.1995 Ambar doğumlu

2-HAMMUD KERBULİ, İbrahim ve Meyşe oğlu, 01.01.1964 Ambar doğumlu

3-MUHANNED HIYALİ, Humani ve Siyaga oğlu, 01.01.1985 Kerkük doğumlu

4-MUSENNA HIYALİ, Humeydi ve Siyare oğlu, 01.01.1979 Ambar doğumlu

SANIK : ABDULHAKİM KERBULİ, Mahmut ve Semire oğlu, 01.01.1990 Ambar doğumlu

Mahkememizin 2016/177 Esas sayılı dava dosyasında müşteki sanıklar ve sanığın adresinin yetersiz olması nedeniyle tebligat yapılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 03.09.2025 tarih, 2016/177 Esas ve 2025/318 Karar sayılı ilamı ile;

Müşteki sanıklar ve sanık hakkında Basit Yaralama suçundan zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verildiği hususunda,

İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, 2 hafta içerisinde hükümlerin istinaf edilebileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.