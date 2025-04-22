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        ISPARTA 2.(SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 23.04.2025 - 00:00
        ISPARTA 2.(SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

        İLAN

        Isparta İli, Merkez, Gülcü Mahallesi, 8269 ada 2 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Hande Betül Dönmez'in tüm aramalara rağmen bulunamadığından, kendisine satış ilanının ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Memurluğumuzun 2024/33 Ort.Gid.Satış dosyasında, satışa konu Isparta İli, Merkez, Gülcü Mahallesi, 8269 ada 2 parsel sayılı 2.394,87m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, birinci satış gününün 16.09.2025 günü saat 10:00 da başlayıp, 23.09.2025 günü saat 10:00'da biteceği; birincisatış gününde alıcı çıkmaması halinde ikinci satışın 16.10.2025 günü saat 10:00'da başlayıp, 23.10.2025 günü saat 10:00'de biteceği, birinci ve ikinci artırmanın belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle elektronik satış portalında (esatis.uyap.gov.tr) yapılacağı hususu TK nun 28-29-30. Mad. Uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02210130