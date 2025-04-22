ISPARTA 2.(SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞU

ISPARTA 2.(SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

İLAN

Isparta İli, Merkez, Gülcü Mahallesi, 8269 ada 2 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Hande Betül Dönmez'in tüm aramalara rağmen bulunamadığından, kendisine satış ilanının ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Memurluğumuzun 2024/33 Ort.Gid.Satış dosyasında, satışa konu Isparta İli, Merkez, Gülcü Mahallesi, 8269 ada 2 parsel sayılı 2.394,87m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, birinci satış gününün 16.09.2025 günü saat 10:00 da başlayıp, 23.09.2025 günü saat 10:00'da biteceği; birincisatış gününde alıcı çıkmaması halinde ikinci satışın 16.10.2025 günü saat 10:00'da başlayıp, 23.10.2025 günü saat 10:00'de biteceği, birinci ve ikinci artırmanın belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle elektronik satış portalında (esatis.uyap.gov.tr) yapılacağı hususu TK nun 28-29-30. Mad. Uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.