İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

KIŞLIK İŞ AYAKKABISI VE ÇİZME SATIN ALINACAKTIR



2026 YILI KIŞLIK İŞ AYAKKABISI VE ÇİZME MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1336837

1- İdarenin

1.1. Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 ŞİŞLİ/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02123682600

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 26.08.2026 - 10:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli / İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026 YILI KIŞLIK İŞ AYAKKABISI VE ÇİZME MAL ALIM İŞİ

3.2. Niteliği, türü ve miktarı :

1. Kısım 1.681 Çift Kışlık Genel İş Ayakkabısı 2. Kısım 1.860 Çift Çizme, 206 Adet Göğüs Çizme ve 200 Adet Kasık Çizme 3. Kısım 92 Çift Kışlık Elektrikçi Ayakkabısı ve 10 Çift Elektrikçi Çizme

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTAÇ A.Ş. Odayeri Düzenli Depolama Alanı Göktürk Köyü (Kemerburgaz / Eyüpsultan) İSG Deposuna Teslimatlar Yapılacaktır.

3.4. Süresi/teslim tarihi : 1-Ayakkabılar ve Çizmeler Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde ve numara adetlerine göre yapılacaktır. 2-Ayakkabıların ve çizmelerin teslimatları işe başlama tarihinden itibaren 60takvim günü içerisinde peyderpey veya ihtiyaç olması halinde tamamı teslim edilecektir. 3-Ayakkabıların ve Çizmelerin teslimatları hafta içi 09:00 - 14:00 arasında yapılmalıdır. 4-İhaleden sonra, teslim edilen her bir ürün kalemi sondaj usulüne göre Muayene Kabul Komisyonu tarafından ayrı ayrı gözle kontrol edilir. Kontrol sonucu şartnamede belirtilen şartlara uymayan ürünler Tedarikçiye iade edilir. 5-Tedarikçi, Sözleşme aşamasında Teknik Şartname doğrultusunda her bir ürün kalemi için şartname uyarınca 1 (Bir) adet/çift şahit numune teslim etmelidir. Şahit numunenin onaylanması durumunda diğer ayakkabılar şahit numunelerin devamı olacaktır. 7-Muayene sonucunda uygun çıkmayan mallar, İdarenin deposundan 2 takvim günü içinde iade alınmalıdır. İdare, düzeltilmesi mümkün hatalı ürünlerin telafisi için 15 gün ek süre vererek hataların giderilmesini ister. İade ürünlerin zamanında alınmaması teslim süresini uzatman. Belirtilen sürede alınmayan ürünlerden İdare sorumlu değildir. 8-Her bir ürün kalemine ait standartlara uygunluğu gösteren sertifikalara/belgelere (CE belgeleri) ait tüm sayfalar ayrıntılı bir şekilde eksiksiz olarak ihaleden sonra İdareye teslim edilmelidir. Yabancı dildeki sertifikaların/belgelerin Türkçe suretleri Noter Onaylı olarak İdareye teslim edilmelidir.

3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.