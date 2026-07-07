T.C.

İSTANBUL

1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2026/38

İ L A N



Davacı Murat Selvi ile davalı Ali Atik arasında Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı ALİ ATİK - (T.C. NO: 27331963958) İstanbul ili, İBRAHİM ve MELEK oğlu, 20/06/1972 doğumlu,

Mahkememizin 02/07/2026 tarihli duruşma zaptı ara kararları gereğince

2-7251 Sayılı Yasa ile Değişik 6100 Sayılı HMK'nın 147. maddesi gereği"geçerli özrü olmadan tahkikat duruşmasında hazır olunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği, yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri ve tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde yeni duruşma gününün ayrı bir davetiye ile gönderilmeyeceği" hususunun taraflara ihtarına (hazır olan davacı vekiline ihtarat yapıldı),

3-Davalıya 4.500.000,00 TL tutarlı 01.12.2025 ödeme tarihli senet bedelini ödediğine dair belgeleri ibraz etmek üzere 2 haftalık süre verilmesine, aksi halde mevcut delillere göre karar verilebileceğinin davalı tarafa ihtarına, (ihtar yerine geçmek üzere iş bu ara kararın ilanına)

4-Üç nolu ara karar gereği beyanda bulunulmadığı takdirde tahkikatta araştırılacak başka bir husus kalmayacağından gelecek celsenin sözlü yargılama duruşması olarak icra edileceğinin taraflara ihtarına, (hazır olan davacı vekiline ihtarat yapıldı/ hazır olmayan davalı tarafa ihtar yerine geçmek üzere iş bu ara kararın ilanına), karar verildiği ve duruşma günü: 22/10/2026 günü saat 14:05'e HMK 147/2. maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte özrünüz olmadan Mahkemede hazır olmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, duruşma gün ve saati ilanen tebliğ olunur. 03/07/2026