T.C İSTANBUL 11.AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/323 Esas



DAVACI-DAVALI: SAHAR MORADICHERATI-98170163588

DAVALI-DAVACI: İSMAİL ALİCİK



Asıl ve karşı davanın Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davalarının yapılan yargılamasında;

Davacı davalıSAHAR MORADICHERATI'ın bildirilen adresinde tebligat yapılamamış, emniyet marifeti ve diğer tüm aramalara rağmen yeni adresinin tespiti mümkün olmamıştır, dava tarihi itibari ile ön inceleme duruşma aşamasına gelindiğinden davacı davalı SAHAR MORADICHERATI'ya ön inceleme duruşma gününün HMK 139. maddesi gereğince meşruhatlı olarak ilanan tebliğine karar verilmiş olup, Dava şartlarının bulunduğuna, İlk itiraz ileri sürülmediğinden incelenmesine yer olmadığına, 7251 sayılı kanunla değişik 6100 HMK'nun 139/1-b maddesi uyarınca; Tarafların Sulh için gerekli hazırlığı yapmalarına, 7251 sayılı kanunla değişik 6100 HMK'nun 139/1-c maddesi uyarınca; Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğine, 7251 sayılı kanunla değişik 6100 HMK'nun 139/1-ç maddesi uyarınca; davacı ve davalı yanın ön inceleme duruşmasına ilişkin davetiye tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz dosyaya sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmalarına, bu hususların verilen kesin süre içerisinde taraflarca yerine getirilmemesi halinde tarafların bildirdikleri delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına, 7251 sayılı kanunla değişik 6100 HMK'nun 141/1 ve 2. maddeleri uyarınca; davacı yanın cevaba cevap davalı yanın ise ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilecekleri yahut değiştirebileceklerine, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunmalarını genişletip, değiştiremeyecekleri, iddia ve savunmaların genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümlerinin saklı olduğu hususu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.



Ön İnceleme Duruşma günü: 05/11/2026

Duruşma saati: 10:20

Duruşma yeri: İstanbul 11. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu