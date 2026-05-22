İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/230

KARAR NO: 2025/285



Davacı PETRİ ALLAN MANKİNEN ile Davalı AKİ TOİVANEN, JALİ TOİVANEN, PİHLA TOİVANEN arasında mahkememizde görülen Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle:



HÜKÜM:

Davaya bakmaya mahkememiz görevli olmadığından davanın HMK 114/1-c ve 115/2 maddeleri gereğince dava şartı noksanlığı nedeniyle USULDEN REDDİNE,

Davaya bakmaya İstanbul Aile Mahkemesinin görevli ve yetkili olduğuna,

Yargılama giderleri ve harç ile ilgili hususların görevli mahkemece değerlendirilmesine,

Dair, tarafların yokluğunda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341. ve 345. Maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize ya da başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF Kanun Yolu açık olmak üzere 18/07/2025 tarihinde karar verildiği;

Davalı PIHLA TOIVANEN'in belirtilen adresine tebligat yapılamadığından DAVALI PIHLA TOIVANEN'e GEREKÇELİ KARARIN ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup;

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/05/2026