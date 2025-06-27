İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/1598 Esas

KARAR NO: 2025/258



Davacı EMRE SEMİH ORAL vekili Av. İsmail Taşkıran tarafından davalılar Nurten Tatlıcı, Uğur Tatlıcı, Necati Uzun, Costin Vitali ve Ioanna Effimia Vitali aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

"1-Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE, süresi içerisinde başvuru yapılmaması halinde DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

2-Dava esastan sonuçlandırılmadığından, 6100 sayılı HMK'nın 331/2 maddesi gereğince; harç, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin, görevli mahkemede değerlendirilmesine,

3-Davacı tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmının, karar kesinleştiğinde, HMK nun 331/2 maddesi gereğince davacıya iadesine

Dair Karar tebliğinden itibaren HMK 341 ve devamı maddeleri uyarınca iki hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi." şeklinde mahkememiz dosyasında karar verilmiştir.

Mahkememizin 2024/1598 E.2025/258 K.10/03/2025 tarihli kararı davacı Emre Semih ORAL vekili tarafından 11/04/2025 tarihinde " yönetim kayyımı atanması durumunda kat mülkiyeti olmasa dahi adına site denilen bir yapıda kat mülkiyeti hükümlerinin kıyasen uygulanabileceği de ortada olduğunu, istinaf taleplerinin sunulması, kararın kaldırılması ile görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğunun tespitine, istinaf incelemesi aşamasında yerel mahkemece karar verilmemiş olduğundan, dava sonuna kadar tedbiren yönetim kayyumu atanmasına karar verilmesi "sebepleriyle istinaf talebinde bulunulduğu, Davalılar Uğur Tatlıcı ve Nurten Tatlıcı vekilinin de 25/04/2025 tarihinde "Davacı esasen mahkemeyi yanıltmak suretiyle ve müvekkillere aleyhine kurgulanan kötü niyetli iddialar ile haksız menfaat elde etmeye çalışmakta olup tüm iddiaları gerçekdışı olduğu, cevap dilekçesinde ve işbu dilekçede de belirttikleri gerekçelerle, hukuki dayanaktan yoksun, yasaya ve usule aykırı, davacının işbu davayı açmakta hukuki yararı da bulunmadığından davanın usulden reddi gerekirken ilk derece mahkemesi tarafından verilen görevsizlik kararını istinaf ettiklerini, istinaf incelemesi sonunda ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak neticede davanın reddini talep ettiğini, İstinaf taleplerinin kabulü ile öncelikle İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1598 Esas-2025/258 Karar numaralı ve 10/03/2025 tarihli görevsizlik kararının kaldırılmasına, haklı istinaf sebepleri doğrultusunda davanın tümüyle reddine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini" sebepleriyle istinaf talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.

İşbu Mahkememizin 2024/1598 E.2025/258 K.10/03/2025 tarihli kararı, davacı Emre Semih ORAL vekili tarafından 11/04/2025 tarihli istinaf dilekçesi ile davalılar Uğur Tatlıcı ve Nurten Tatlıcı vekilinin de 25/04/2025 tarihli istinaf dilekçesinin DAVALI COSTİN VİTALİ ve IOANNA EFFİMİA VİTALİ'ye, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.23/06/2025