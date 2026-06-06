İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

OPENBARE KENNISGEVING

VAN DE 18E FAMILIERECHTBANK VAN ISTANBUL

ZAAKNUMMER: 2024/348 E.

GEDAAGDE SHAHIN AHMAD ABDULLAH ALKHATIB

ADRES: Stadhouderlaan 104, 8448 PX 8448 PX Heerenveen, Nederland



In de procedure tussen partijen betreffende (deelnamevordering); vordering voortvloeiend uit het huwelijksvermogensregime

Aangezien aan SHAHIN AHMAD ABDULLAH ALKHATIB, zoon van Malecha en Ahmed, met identiteitsnummer 72382170190, geen betekening kon worden verricht, is besloten het inleidende processtuk bij openbare kennisgeving aan de gedaagde te betekenen.

De advocaat van eiseres heeft in het inleidende verzoekschrift van 15/04/2024; samengevat, aangevoerd dat eiseres Roemeens staatsburger is; dat zij op 24/04/2000 is gehuwd met haar inmiddels overleden echtgenoot Shibab Ahmed Abdullah Abdullah/Shahab A. Abdullah, Iraaks staatsburger, dat partijen geen gezamenlijke kinderen hebben; dat het huwelijk is geëindigd door het overlijden van de overledene op 12/06/2017; dat bij de 15e Vrederechterlijke Rechtbank van Istanbul onder zaaknummer 2017/594 een procedure is ingesteld met het verzoek om afgifte van een verklaring van erfrecht; dat door de broers van de overledene tegen eiseres bij de 4e Familierechtbank van Istanbul onder zaaknummer 2017/627 een procedure is ingesteld tot vaststelling van het niet-bestaan van het huwelijk en tot rectificatie van het bevolkingsregister, stellende dat het huwelijk tussen de overledene en eiseres als nietig/niet-bestaand moest worden beschouwd; dat deze vordering na behandeling is afgewezen en dat tegen die beslissing hoger beroep is ingesteld; dat de vordering van eiseres uit hoofde van de afwikkeling van het huwelijksvermogensregime bij rechterlijke uitspraak dient te worden vastgesteld; dat uit de vertaling van de Iraakse verklaring van uitspraak en erfrecht blijkt dat, naast eiseres, Shahın Ahmad Abdullah Alkhatıb, Yalmaz Ahmed Abdullah, Jingeez Ahmed Abdullah, Noorhan Ahmed Abdullah, Bushra Ahmed Abdullah, Faten Ahmed Abdullah en Aybak Ahmed Abdullah erfgenamen zijn; dat deze erfgenamen burgers van de Republiek Irak zijn; dat hun identiteits- en adresgegevens niet konden worden vastgesteld; dat eiseres een deelnamevordering heeft ten aanzien van de onroerende zaken en voertuigen die op naam van de overledene staan geregistreerd; en dat zij een voorlopige voorziening heeft verzocht ten aanzien van het vermogen van de overledene. Eiseres heeft derhalve verzocht de vordering toe te wijzen en een voorlopige voorziening te leggen op de vermogensbestanddelen die op naam van de overledene geregistreerd staan. Krachtens artikel 122/1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nr. 6100 wordt hierbij, ter vervanging van betekening aan SHAHIN AHMAD ABDULLAH ALKHATIB, openbaar betekend dat hij, te rekenen vanaf 7 dagen na de publicatiedatum van deze aankondiging, binnen 2 weken een antwoordschrift kan indienen dat de in artikel 129 van dezelfde wet genoemde gegevens bevat; bij gebreke daarvan zal hij worden geacht alle door eiseres in het inleidende verzoekschrift aangevoerde feiten te hebben betwist.