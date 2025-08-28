İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİ

İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/421

KARAR NO: 2025/72



Davacı İRFAN ALTINIŞIK vekili Av.Mesut BAŞTUĞ tarafından Davalı İRYNA DİMOVA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma dava dosyasında gerekçeli kararın Davalı İRYNA DİMOVA'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

04/02/2025 tarih, 2023/421 E. 2025/72 K. Sayılı karar ile;

1- Davanın kabulü ile MARDİN İli, MİDYAT İlçesi, NARLI Köyü/mah. Cilt 45, hane 37'de nüfusa kayıtlı, MUHİTTİN ve ALYA'den olma, 24/07/1981 doğumlu davacı İRFAN ALTINIŞIK ile UKRAYNA Uyruklu, DMİTRO ve LİDİYE kızı, 1970 doğumlu davalı İRYNA DİMOVA'nın HMK 166/1.maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 427,60-TL harçtan peşin alınan 269,85-TL harcın mahsubuna geri kalan 157,75-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan; 269,85-TL peşin harç ile 21.160-TL posta masrafı (ilanen tebligat masrafı) olmak üzere toplam 21.429,85-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T'ye göre hesaplanan 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından mahkeme veznesine yatırılan gider avansının kalan kısmının karar kesinleştikten sonra davacıya ödenmesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçerli olmak üzere davalı İRYNA DİMOVA'ya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 18/03/2025