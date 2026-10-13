T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2021/140 Esas 30.06.2026

Konu: İlan

İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

İ L A N



Davalı Murat Gören ve Aret Gören adına çıkarılan tebligatlar iade edilmiş, başkaca adres bulunamamış ve kolluk araştırması olumsuz sonuçlanmış olması nedeniyle Mahkememizin 25/06/2026 tarihli celse ara kararı gereğince davalı Murat Gören ve Aret Gören bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu tebliğ edilmek üzere davetiye çıkarılmış olup ancak adreslerinize teslim edilmediğinden tebligat yapılamamıştır. Adreslerinizin yurt dışında gözükmesi nedeniyle bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. 28/10/2025 tarihli bilirkişi raporu ile; Dava konusu taşınmazın değeri 3.000.000.00-TL, takdir edilmiştir. 18.05.2021 Dava tarihi itibarıyla itibari dava konusu taşınmazın değeri 445.000,00-TL, takdir edilmiş olup, Bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Karar gereğince; Duruşma gününün 03/12/2026 günü saat 10:50'e talik edildiği hususu ile bilirkişi ek raporunun yerine kaim, olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.