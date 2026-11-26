İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş: 26 Kasım 2026 - 23:50
İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/276 Esas
KARAR NO: 2024/203
Mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; hükmün ilan edilmesine karar verilmekle;
HÜKÜM:
Davanın KABULÜNE, İstanbul ili, Fatih ilçesi, İskenderpaşa Mah. Cilt N.35, Hane N.1468, Birey sıra N. 14'de nüfusa kayıtlı, Halil Aykut ve Renate 'den olma, 01/04/1963 F.Almanya -Kreusnach doğumlu, 13706431498 T.C. Kimlik numaralı Selma Dilek TÜRKGİL'in 01/04/1983 tarihinden itibaren GAİPLİĞİNE, 05/12/2024 tarihinde karar verildiği hususu İLAN olunur.21/05/2025