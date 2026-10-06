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        İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

        İlandır
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 23:50
        T.C.
        İSTANBUL
        34. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

        Esas No: 2024/78 Esas


        2. İLAN


        Davacı ORHAN GÜMÜŞ tarafından mahkememizde muris YAŞAR GÜMÜŞ hakkında veraset ilamı verilmesini talebiyle açılan davanın yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince;
        Hüseyin ve Fatma'dan olma 01/07/1935 doğumlu 51121184384 TC kimlik numaralı YAŞAR GÜMÜŞ'ün nüfus kayıt bilgileri ile birlikte mirasçıları anne-baba, kardeş ve kardeş çocukları ve büyükbaba, büyükanne, amca, dayı, teyze, hala (l. zümre ve 2. zümre ve çocuklarına ilişkin) kayıtlarına ilişkin herhangi bir bilgi ve kayda mahkememizce yapılan yazışmalara rağmen ulaşılamadığından,
        Mirasçılarının vesaikleriyle birlikte TMK'nun 594 maddesinin 1. fıkrası gereğince ilan tarihinden itibaren BİR YIL içerisinde İstanbul 34. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2024/78 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, etmedikleri takdirde muris YAŞAR GÜMÜŞ'ün mirasının tamamının HAZİNEYE DEVROLUCAĞI, İLANEN DUYURULUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02563476