T.C.

İSTANBUL

39. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

2026/620



İ L A N

17.11.2026



Sayı :2026/620 Esas

Konu : ilanen tebligat



Davacı , VAKIF KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , İSTANBUL ANADOLU GAYRIMENKUL İCRA DAİRESİ, SEA NAVİGATİON ONE LTD., DH DENİZCİLİK VE GEMİ İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davası nedeniyle; verilen ara karar uyarınca; tebligat yapılamayan davalı Sea Navigation One Ltd.'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.



Mahkememizin 22/09/2026 tarihli tensip zaptının 5 nolu ara kararı Dava konusu geminin kıymet takdiri amacıyla başında 3 kişilik bilirkişi heyeti ile 18/11/2026 tarihinde birlikte keşif yapıldığı ve bilirkişi heyetinin 13/10/2026 tarihli bilirkişi raporunda Ticaret ve yolcu gemilerinin mali değerleri, tersaneden teslim alındıkları günden itibaren yapımında kullanılan çelik ve ekipmanın değeri olmaktan çıkıp, günün ekonomik trendlerine göre şekil alan çok değişkenli bir denklemin parçası olmaktadır. Bu denklemin parçaları, geminin o an bulunduğu limanın neresi olduğundan başlayıp, ticari piyasalarının seyrine, geminin tip ve tonajına, arz talep dengesine, geminin bayrağına ve armatörünün mali gücüne göre değişim göstermektedir. Gemi Değerlerine Etki eden Faktörler Bir geminin değerini ölçmek için çeşitli dış etkenlerin birbirleri ile ilişkilerini incelemek gerekir. Bu dış etkenler şu şekilde sıralanabilir.



• Geminin getirisinin günlük ortalaması;

Geminin alındığı yıl itibari ile getirmiş olduğu günlük kazanç ortalaması İleriye dönük kazanç tahminleri

• Geminin yaşı;

Kalan ekonomik ömrü

• Klas ve bayrak/liman devleti kurallarına istinaden kısıtlamaları, bu kısıtlamaların kazanç

getirisine etkisi;

• Operasyonel masraflar;

Günlük işletme bedeli

• Tamir ve havuz masrafları;

• Finans maliyetleri, (geminin borcuna istinaden);

Bunların yanında, bir geminin değerini belirlemek için bilinmesi gereken başka unsurlar da bulunmaktadır: - Satış Tarihi itibarı ile en son emsal gemi satış bilgileri ve piyasa fiyatı ile kıyaslama

- İkame Değeri ve yeni inşa fiyatları

- Hurda Değeri

- Gemi özellikleri, ekipmanlarının tipi, nerede ve ne zaman inşa edildiği, makine tipi, kullanılan

malzeme vb.

- Piyasada esen hava ve fiyatlar üzerindeki etkisi

1986 yılında yük gemisi olarak inşa edilmiş, bugün için 40 yaşında bulunan tulum ambarlı geminin,

yaklaşık 1,5 senedir halen bulunduğu yerde durduğu; üzerinde personel bulunmaması nedeniyle ilgisiz

ve bakımsız kaldığı; bir başka gemi ile çatışması sonucu oluşan yapısal hasarları bulunduğu anlaşılmaktadır. Geminin sertifikalarına erişilememiştir. Ancak, geçerliliklerini yitirmiş oldukları beklenecektir. Geminin uzun süredir çalıştırılmadan halen bulunduğu yerde beklemesi nedeniyle, yeniden ticari faaliyetine başlayabilmesi için, hasarlarının onarımı, başta ana makine ve jeneratörleri olmak üzere tüm mekanik, elektrikli ve elektronik teçhizatının kapsamlı bakım tutumlarının yapılması gerekecektir. Geminin karaya alınması, şaft, pervane ve dümen donanımının kontrolünün yapılması ve sualtı temizliği ile boyasının ikmal edilmesi gerekmektedir. Havaya açık güvertelerinin pastan arındırılarak yeniden boyanması da yapılmalıdır. Yaşlı, yeni regülasyonları karşılayamayan ve bakımsız bırakılmış gemiler çoğunlukla hurdaya ayrılmakta, bu durumda çelik ağırlığı bakımından bir kıymet ifade etmektedirler. Nitekim AZRA C gemisinin çelik yapısındaki hasarlar, uzun süredir beklemekten kaynaklanan kapsamlı bakım tutum ihtiyacı ve keza bu tonajda gemilerin taşımacılıktan elde ettiği navlun gelirlerinde günümüzde yaşanan daralmalar nedeniyle, satışa çıkarılması durumunda alıcı bulabilme ihtimali oldukça düşüktür. Bu bakımdan, kıymetini belirleyecek unsur hurda değeri olacaktır. Ülkemizin tek yasal gemi geri dönüşüm merkezi olan Aliağa’da, hurdaya ayrılan gemilere bugün için lightship ton başına 285 USD ödenmektedir. AZRA C gemisinin lighship ağırlığı 1619 tondur. Bu fiyat geminin Aliağa teslim fiyatıdır. 1619 ton x 285 USD/ton =461.415 USD (Aliağa teslim fiyatı)AZRA C gemisinin halen bulunduğu yerden ALİAĞA’ya römörkör yedeğinde çekilerek götürülmesi, acente hizmeti, sigorta ve Boğaz geçiş ücretleri vb. söz konusudur. Bu hizmetler için 150.000 USD mertebesinde harcama yapılması beklenmelidir. Bu durumda; 461.415 USD – 150.000 USD = 311.415 USD (Geminin halen bulunduğu yerde hurda değeri)SONUÇ: AZRA C gemisinin bulunduğu yerde ve bulunduğu haliyle kıymetinin 311.415 USD (keşif tarihi olan 06.10.2026 tarihli TC Merkez Bankası Dolar satış kuru 49,1802 TL) karşılığı 15.315.452TL (onbeşmilyonüçyüzonbeşbindörtyüzelliiki TürkLirası) olduğu, tespit ve kanaatine varıldığı, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu adı geçen davalı Sea Navigation One Ltd'ye bilirkişi raporu ilanen tebliğ olunur.