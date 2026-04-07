        Resmi İlanlar

        İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ

        Giriş: 08.04.2026 - 00:00

        İLAN

        İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/460 Esas
        KARAR NO : 2025/673


        Davacı SENE ABDULLAH aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
        HÜKÜM :
        Yukarıda açıklanan nedenlerle;
        1-Davanın kabulü ile;
        Muhammed ve Zennube'den olma, 20/07/1985 Halep doğumlu, 99609283792 Yabancı Kimlik Numaralı Suriye uyruklu davacı SENE ABDULLAH ileOsman ve Zehra'dan olma, 25/06/1980 Zubra doğumlu, 99582458460 yabancı kimlik numaralı Suriye uyruklu davalı Muhamad Alı ZAINAL'ın TMK 166/1 Md. Uyarınca boşanmalarına,
        2-Tarafların müşterek çocukları Sene ve Muhamad Ali'den olma 01/09/2011 Halep doğumlu 99533916926 Yabancı Kimlik numaralı Hani ZAINAL, 03/09/2015 Halep doğumlu, 99888022792 yabancı kimlik numaralı Limar ZAINAL, 20/03/2014 Halep doğumlu 99012051872 Yabancı kimlik numaralı Mohamad ZAINAL, 26/05/2017 Antalya doğumlu, 99888023712 Yabancı kimlik numaralı Nurhan ZAINAL'ın velayetlerinin davacı annelerine verilmesine,
        3-Davacı SENE ABDULLAH'ın karar kesinleştiğinde Türk Medeni Kanununun velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. maddesigereğince çocuğunun mal varlığı konusunda bildirimde bulunmasının ihtarına,
        4-Davalı babanın çocuklarını her ayın 1.ve 3. haftası cumartesi günü saat 09:00'dan pazar günü saat 19:00'a kadar ve dini bayramların 2. günü saat 09:00'dan 3. günü akşam saat 19:00'a kadar, bahar tatillerinin 1. günü pazartesi günü saat 10.00'dan perşembe günü akşam saat 17.00'ye kadar, okulların yarı yıl tatilinin ilk haftası pazartesi günü saat 09:00'dan pazar günü saat 19:00'a kadar (bir hafta süre ile), her yıl temmuz ayının 1. günü saat 10:00'dan 31. günü saat 19:00'a kadar yanına alarak görüşmesine, şahsi ilişkinin bu şekilde tesis ve devamına,
        5-Müşterek çocuklar için dava tarihinden itibaren aylık 2.000,00'erTL'den toplam aylık 8.000,00-TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, kararın kesinleşme tarihinde her bir çocuk yönünden aylık 1.000,00'erTL artırılarak aylık 3.000,00'erTL iştirak nafakası olarak devamına,
        6-Davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin feragat sebepleriyle reddine,
        7-Adli yardım nedeniyle alınmayan 427,60 TL başvurma harcı ile 615,40 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına
        8-Adli yardım nedeniyle kamu üzerinden karşılanan tebligat ve posta gideritoplam 1.188-TL yargılama giderlerinindavalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,
        9-Bakiye gider avansınınyatıran tarafaiadesine,
        Dair, davacının yüzüne karşı tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 09/12/2025
        Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/04/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02441873