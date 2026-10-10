İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2025/397 Esas

KARAR NO: 2026/306



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık, Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/07/2026 tarihli ilamı ile ASÇ SAJEDA SULEIMAN hakkında 5 yıl hapis cezasına hükmedilmiş olup, Kazem ve Narjes kızı, 01/01/2010 ALEPPO doğumlu, ASÇ SAJEDA SULEIMAN ve Messaoud ve Safia oğlu, 1982 FRANSA doğumlu, Müşteki SALİM BELHIS,tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli kararve ASÇ Müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.07/10/2026