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        İSTANBUL 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 13 Ekim 2026 - 23:50
        T.C.
        İSTANBUL
        68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı: E.24950659-2024/219-Ceza Dava Dosyası 12.10.2026
        Konu: GIMZERI SHAMATAVA

        İLAN


        DOSYA NO: 2024/219
        KARAR NO: 2026/465


        Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyansuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28.09.2018 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasında, sanığa yüklenen resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunun yasal unsurları itibariyle oluşmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen GIMZERI SHAMATAVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02569494