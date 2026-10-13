T.C.

İSTANBUL

68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.24950659-2024/219-Ceza Dava Dosyası 12.10.2026

Konu: GIMZERI SHAMATAVA

İLAN



DOSYA NO: 2024/219

KARAR NO: 2026/465



Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyansuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28.09.2018 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasında, sanığa yüklenen resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunun yasal unsurları itibariyle oluşmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen GIMZERI SHAMATAVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.