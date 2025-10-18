İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/576 Esas

KARAR NO: 2025/412

Davalı: TUFAN GÜRLEK (TC No:295******58)



Davacı Pegasus İnş, San, ve Tic, Ltd, Şti. Kayyımı TMSF tarafından açılan Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonucunda Mahkememizin 26/06/2025 tarih ve 2023/576 Esas - 2025/412 Karar sayılı kararı ile davanın reddine karar verildiği ve kararın davacı vekili tarafından verilen 07/09/2025 tarihli İstinaf Başvuru Dilekçesi ile 26.06.2025 tarihli kararın İstinaf incelemesi sonucunda kaldırılmasını talep etmiş olup davacı vekilinin Mahkememize sunduğu 07/09/2025 tarihli İstinaf Başvuru Dilekçesinin; adresiniz tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı tarafınıza ihtar olunur. 25/09/2025