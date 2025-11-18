İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1475661

1- İdarenin 1.1. Adı : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI - İSTANBUL AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : ESKİ LONDRA ASFALTI ADNAN KAHVECİ BULVARI SİYAVUSPAŞA DURAĞI ÇOCUK SİTESİ KAMPÜSÜ NO:171 SİYAVUŞPAŞA - BAHÇELİEVLER / İSTANBUL BAHÇELİEVLER/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02123611043 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.1. Tarih ve Saati : 04.12.2025 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Çocuk Kreşi Üzeri Ek Hizmet Binası

3.1. Adı : İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze Bağlı Ağaçlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü için 01/01/2026-30/04/2026 Tarihleri Arası Kalorifer Yakıtı Mal Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Ağaçlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü için : 60.000 Kilogram

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kalorifer Yakıtı teslimatı teknik şartnamede belirtilen şekilde kuruluş deposuna teslim edilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 01/01/2026 tarihinden itibaren 30/04/2026 tarihine kadar alım yapılacaktır 3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2026

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - İstanbul Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evler Sitesi-Ağaçlı Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:Teklif mektubu.Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.Geçici teminat.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesiEkonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibarentakvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.