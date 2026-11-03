T.C.

İstanbul Anadolu

11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/512 Esas

27.10.2026



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Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar BİYOTEKNOLOJİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, RAZİYE ARSLANYILMAZ, EZGİ BORA, ELİF BORA, ELA KURUKAHVECİOĞLU, PERİHAN BORA, ENDER BORA, ZEYNEP BORA, REYHAN BORA, ABİDİN BORA, VEDAT SEVER, CAN GÜLER, ÇETİN AYDİN, SELİM SULTAN BEKTAŞ, DENİZ YETER, NAZMİYE GÖKÇE, BARIŞ ARSLAN, EMİN ARSLAN, CELAL DEMİRTAŞ, AYNUR ARI, CEVAHİRNAS TOPUZ, FERİDUN TOPUZ, REMZİ ER, MELTEM ARSLAN CANBOLAT,İLKNUR GÜNER, HASAN ARSLAN, ARSLAN ARSLAN, LATİFE ARSLAN, HAFİZE ARSLAN,İLHAN ARSLAN, İBRAHİM A,SLAN, RÜSTEM ARSLAN, HATİCE ARSLAN, TALİYE ÇAYCI, TAŞKIN NAL, COŞKUN NAL, NURCAN NAL, ZİNETİ NAL, ŞÜKRİYE NAL, YAVUZ NAL, RIDVAN NAL, YILMAZ NAL, PAKİZE KAHRAMAN, GÜRHAN KAHRAMAN, NAHİDE ELMAS, HASAN YILMAZ KORAL,MERAL ÇİPİLOĞLU, HAVVA YAZAN, ALİ SAİTBAŞOĞLU, ADEM TETİK, GÖKHAN ÇAKA, ELİF ELÇİN POLAT BİLİCİ, MEHMET ORÇUN POLAT, EMİNE SİVRİ,FERİDUN CEBECİ, LAZİME KANTİN, NAİLE DEMİRBAŞ, GÖNÜL SENCAR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;



"Mahkememizde görülen davada davalıların maliki olduğu dava konusu; İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi, 9136 Ada, 115 Parsel (ESKİ 1890 PARSEL) sayılı taşınmazda Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu uyarınca 4340593 sayılı makam oluru ve 387 sicil numarası ile 27.12.2022 tarihinde kurulmuş ve tüzel kişiliği ilan edildiği, 30674 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliği'nin 8.maddesine uygun olarak hazırlanan yer seçim komisyon raporu ve ilgili kurum görüşleri bakanlığa sunulmuş T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün 12.09.2022 tarihli yazısıyla OSB yeri olarak uygun görülen 262.5 ha alan Biyoteknoloji İhtisas OSB yeri olarak sınırları kesinleştirildiğini, İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi, 9136 Ada, 115 Parsel (ESKİ 1890 PARSEL) sayılı taşınmaz Biyoteknoloji Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer almakta olduğunu, söz konusu taşınmaz hakkında 26.03.2024 tarihli Kamu Yararı Kararı alınmış olduğunu, bunun üzerine davalı taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde, aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle davalılar ile anlaşma sağlanmaya çalışılmış olduğunu ancak bu mümkün olamadığından kamulaştırma bedelini tespit ve tescili için işbu dava ikame edildiği, dava konusu taşınmazın tamamının kamulaştırma değerinin tespiti ile davacı idare adına tescili davası açıldığı, duruşmasının 04/02/2027 günü saat 10:15 tarihinde yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur."