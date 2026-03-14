İSTANBUL ANADOLU

17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(TEREKE HAKİMLİĞİ) TASFİYE MEMURLUĞU

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI



DOSYA NO : 2025/16Tereke

MÜTEVEFFA : ALTAN MERMERTAŞ (TC Kimlik No: 17002600770)

VEFAT TARİHİ : 20.02.2024



Mahkememiz kararı ile Balıkesir ili, Marmara ilçesi, Saraylar mah/köy, 8 Cilt, 10 Hane sıra no nüfusa kayıtlı, İmehan ve Ziya oğlu, 01.08.1967doğumlu, 20.02.2024 tarihinde vefat eden 17002600770 T.C. Kimlik numaralı muris ALTAN MERMERTAŞ'ın tereke mallarının, alacaklıların alacaklarını ve dolayısıyla tasfiye masraflarını korumayacağı anlaşıldığından T.M.K.’nın 612, 636 ve İ.İ.K.’nın 218, 219, 220. Maddeleri uyarınca iflas hükümlerine göre Basit Tasfiye Usulü İle Tasfiyesine ve İstanbul 2 Nolu Barosuna kayıtlı Av. HAMZA EREN SARIÇAM'ın Tereke Tasfiye Memuru olarak atanmasına karar verilmiş olup terekenin tasfiye işlemlerine başlanıldığından,

Murisin kefalet sebebi alacaklı ve borçluları da dahil olmak üzere, bütün alacaklıları ve borçlularının, ilan tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmek üzere Mahkememize müracaatları ile bunları beyan ve kayıt ettirmeleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K.'nın 218. ve 220. Maddeleri gereğince ilan olunur.