1.450.000,00

1

Taşıt

34LAH769 Plakalı , 2024 Model , CITROEN Marka , MİNİBÜS/JUMPER MİNİBÜS Tipli , VF7YDBPFCRG017015 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , İncelemesi yapılan araç üzerinde, mahallinde gerçekleştirilen fiziki kontrol, görsel inceleme ve fonksiyonel değerlendirme kapsamında aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir: Aracın kaporta ve dış gövde aksamında yapılan görsel inceleme neticesinde, araçta darbe, çarpma veya kaza etkisine bağlı olarak ağır hasarın olmadığı, Aracın kapılarının açıldığı, iç mekanik ve donanım aksamında gözle tespit edilebilir herhangi bir eksiklik veya parça noksanlığı görülmediği, araç döşemeleri ve ön göğüs kısmının düzgün olduğu, Aracın motor kaputu açılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde, motor grubu ve mekanik sistem bileşenlerinde gözle tespit edilebilir herhangi bir parça eksikliği olmadığı, Araç üzerinde görülen şase etiketinde yazan şase numarası ile takdiyat belgesinde yazan şase numarasının uyuştuğu tespit edilmiştir.Anahtar olmadığından aracın çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir.Aracın dış yüzey boya kaplamasında yapılan inceleme neticesinde, araçta kullanım sürecine ve yaşına bağlı olarak gelişmiş, lokal ve yüzeysel nitelikte çiziklerin olduğu görülmüştür.Bilirkişi raporu ekspertiz raporu mahiyetinde olmayıp İhale katılımcılarının aracın kaza geçmişi ve hasar kayıtları, bu kazalara ait parça değişim bilgileri için her kazaya ait ayrı sorgu yapılması gerektirdiği, aracın geçmiş kilometre bilgisi ve tüm bu kayıtlara daha ayrıntılı olarak ulaşmak için, araç plaka veya şasi numarasından kendilerinin sorgulama yapmaları gerekir. Aracın anahtar ve ruhsatı bulunmamaktadır.Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Deposu Öz Emniyet Yediemin Otoparkı Adresi Aydınlı Mah. Aydınlık Cad. No:35 TUZLA/İSTANBUL