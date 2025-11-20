İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2021/28 TEREKE



TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN PAZARLIK YOLU İLE TAŞINIR MALIN SATIŞ İLANI



Terekenin T.M.K. nun 612 ve İİK 180. maddeleri uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesi amacıyla aşağıda cinsi, niteliği ve sayısı yazılı menkul mallar muhammen değeri 225.000,00 TL'den aşağı olmamak kaydıyla İİK. nun 241’nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır.

SATIŞ MAHALİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR.

Satışa katılacak istekliler verecekleri muhammen değerin %20’si oranında parayı eksiksiz İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/28 Tereke sayılı dosyası için açılmış Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi GÜRBÜZ ÖZGENÇ -(TC NO: 27805057206) Adına TR73 0001 5001 5800 7316 8380 26 no.lu IBAN hesabına satış tarihinden önce yatırarak yazılı olarak yatırılmış veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. Teminat veren istekliye banka tarafından bir alındı belgesi düzenlenecektir ve bu belge satışa katılma sırasında ibraz edilecektir.

Satış şartları hakkında bilgi almak isteyen alıcılar ve talepliler adresinden ve tereke memuru Av. Cansu DEDE'den (0545 792 98 88) bilgi alabileceklerdir. Ancak, ikinci satış yapılmayacaktır.

K.D.V oranı %20 olarak belirlenmiştir.

Satış sırasında hazır bulunan teklif sahipleri arasında, teklif edilen bedel üzerinden arttırma yapılmak suretiyle satış tamamlanacaktır. Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır. 10.11.2025



SATIŞ GÜNÜ :15.12.2025 tarihinde 11.00-11.10 saatleri arasında

İKİNCİ SATIŞ GÜNÜ :25.12.2025 tarihinde 11.00-11.10 saatleri arasında yapılacağına



SATIŞ YERİ: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 21. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

CİNSİ, MAHİYETİ VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ: 34SDB54 PLAKALI ARAÇ MITSUBİSHİ L300. 2009 MODEL

TAKDİR EDİLEN DEĞER (TL): 225.000,00 TL

KDV: %20

TEREKE TASFİYE MEMURU

AV.CANSU DEDE