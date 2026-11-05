İSTANBUL ANADOLU 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

İstanbul Anadolu

32. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/899 Esas



İstanbul, Şile, Bışkıdere, Cilt No:46, Hane No:21, BSN:18'de nüfusa kayıtlı Hasan ve Sultan'dan olma 03/01/1931 doğumlu, 492*****784 T.C. Nolu, 21/10/2025 tarihinde vefat eden Sabire KAHRAMAN'ın mirasçılarının TMK'nun 594.maddesi uyarınca 1 yıl içerisindeMahkememize vekil aracılığıyla veya şahsen müraacat etmeleri, aksi takdirde Hazine'nin mirasçılığına karar verileceği 2. kez ilanen tebliğ olunur. 02/11/2026