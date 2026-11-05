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        İSTANBUL ANADOLU 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

        İlandır
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 23:50

        İLAN

        T.C.
        İstanbul Anadolu
        32. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/899 Esas


        İstanbul, Şile, Bışkıdere, Cilt No:46, Hane No:21, BSN:18'de nüfusa kayıtlı Hasan ve Sultan'dan olma 03/01/1931 doğumlu, 492*****784 T.C. Nolu, 21/10/2025 tarihinde vefat eden Sabire KAHRAMAN'ın mirasçılarının TMK'nun 594.maddesi uyarınca 1 yıl içerisindeMahkememize vekil aracılığıyla veya şahsen müraacat etmeleri, aksi takdirde Hazine'nin mirasçılığına karar verileceği 2. kez ilanen tebliğ olunur. 02/11/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02587217