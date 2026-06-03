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İSTANBUL ANADOLU 36. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/139 Esas

Davacı: MALİYE HAZİNESİ



Mahkememizde görülen mirasçılık belgesi istemi davası nedeniyle;

İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Göztepe Mah/Köyü, Cilt No:11 Hane No:2401 nüfusuna kayıtlıMuhammed Refi ve Fatime'den olma, 01/07/1920 doğumlu RIZA REFİZADE'nin mirasçıları tespit edilemediğinden TMK 501 maddesi "Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer." hükmü uyarınca mirası son mirasçı olarak Hazine'ye intikal edeceğinden RIZA REFİZADE hakkında bilgisi olan veya mirasçı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurması, aksi halde mevcut delil durumuna göre karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 05/05/2026