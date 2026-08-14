İSTANBUL ANADOLU 36. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İstanbul Anadolu

36. SULH HUKUK MAHKEMESİ

11.08.2026

Sayı :2024/125 Esas

Konu : İlan Metni.

İLAN



DAHİLİ DAVALI: AHMET DEMİRKIRAN - 33071422204



Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış tebligat yapılamamış ve tüm aramalara rağmen tarafınıza ulaşılamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Dava, İstanbul ili, Kartal ilçesi, Yukarı Mahalle, 12677 ada (eski 7870) 1 parsel, 12678 ada (eski 7871) 1 parsel, 11392 ada (eski 2274) 495 parsel, 11392 ada (eski 2274) 496 parselde kayıtlı taşınmazlara ilişkin resen yıkılan taşınmazların tapu kayıtlarındaki kat irtifakının kaldırılarak malikleri adına payları oranında tescili ve müşterek mülkiyete dönüştürülmesi, ortaklığın satış suretiyle giderilmesi istemine ilişkindir.



Dava dilekçesi ve tensip zaptına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı cevaplarınızı, HMK'nın 116. Maddesinde belirlenen ilk itirazlarınızı, delilerinizi bildirmeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde HMK'nın 128. maddesi uyarınca davacının ileri sürdüğü tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 139. maddesi gereği, ön inceleme duruşması yapılacağından, sulh hazırlığı yapmanız ve duruşma katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve 20/01/2027 günü 11:00 saatinde ön inceleme duruşması yapılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur.



İşbu ilan dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.