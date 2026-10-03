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        İSTANBUL ANADOLU 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 23:50

        İLAN

        İstanbul Anadolu 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/3 Tereke
        KARAR NO : 2026/14
        MİRAS BIRAKAN: NURAY GÜVENDİREN -24362090332


        Yukarıda açık kimlik yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye memurluğumuzca miras bırakanın tüm malvarlığı tespit edilmiş olup, Mahkememiz dosyasında yürütülen tasfiye işlemlerinin tamamlanmış olup, TMK'nun 612. Maddesi uyarınca artakalan değerlerin mirası red eden yasal mirasçılarına teslimi ile, miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi mahkememizin 23/07/2026 tarih ve 2023/3 Tereke 2026/14 Karar ilamı ve 09/09/2026 tarihinde kesinleştiğine dair İİK 254 maddesi gereğince tasfiyenin(İflasın) kapatılmasına karar verilmiştir.


        İİK'nın 166 ve 254 ncü maddeleri gereğince ilan olunur.16/09/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02562744