İSTANBUL ANADOLU 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

İSTANBUL ANADOLU 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/6

KARAR NO : 2025/22



Davacı ÇAĞLAR ENİS AYIK ile davalı CEMAL RECAİ AYIK vd. aleyhine mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Nimet Ayık'a gerekçeli karar evrakının tebliği için yapılan tebligatların tanınmıyor/ ayrıldı gerekçesiyle iade geldiği, davalının mernis adresinin boş olduğu, yapılan adres araştırmasından da davalının tebligat adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 30/01/2025 tarih 2025/6 Esas 2025/22 Karar sayılı kararıyla; 1-Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,2-İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görevli OLDUĞUNA,3-Taraflardan birinin iş bu mahkememiz kararının, bu karar verildiği anda kesin ise tebliğ tarihinden, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten, kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren; iki hafta içinde başvurması halinde dosyanın görevli İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne GÖNDERİLMESİNE,4-Yukarıda belirtilen süre içerisinde mahkememize başvurulmadığı takdirde dosyanın yeniden ele alınarak davanın AÇILMAMIŞ SAYILACAĞINA karar verileceğinin ihtarına,5-Yargılama giderlerinin görevli mahkemece DEĞERLENDİRİLMESİNE, Dair, tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davalı Nimet Ayık'a mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.