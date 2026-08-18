Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/344 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/344 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

İstanbul İl, Kartal İlçe, YAKACIK Mahalle/Köy, Kurfal Mevkii Mevkii, 11992 Ada, 41 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm MESKEN, Bina girişe göre ön cephede, sağdan ikinci sırada yer almakta olup batı yönüne cephelidir. yasal net kullanım alanı70 m² + 3 m² balkon olmak üzere 73 m2 (Brüt: 81 m²), 2 oda, salon, mutfak, banyo, balkon ve antre-hol bölümlerinden oluşmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede, taşınmazın kat, konum ve alan bakımından projesiyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Dairenin dış kapısı çelik kapı, pencereleri PVC doğramadır. Oda hacimlerinin zeminleri laminat parke kaplı olup duvarları saten boyalıdır. Mutfak hacminin zemini seramik kaplı olup duvarları saten boyalıdır. Islak hacimlerin zeminleri seramik, duvarları fayans kaplıdır. İç kapılar ahşap panel kapıdır. Yapıya ait 20.08.2022 tarih ve 299 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. Rayiç bedeli 2026 yılı için 35.000,00 TL/m², 2022 yılı için ise 2.250,00 TL/m²dir. Yeni Yapı Ruhsat tarihi: 02.08.2022.

Adresi: Hürriyet Mahallesi, Çalıkuşu Caddesi No: 23, Zemin Kat, Daire: 8, Kartal/İstanbul Kartal / İSTANBUL

Arsa Payı: 4771/495516 Kıymeti: 7.100.000,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu: Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 11992 ada 41 parsel sayılı taşınmaz; 05.07.2007tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kentsel Yenileme Alanı B Bölgesi Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmaktadır.

Kaydındaki Şerhler: kayıtlardaki gibidir. Dosyasında mevcuttur. TEİAŞ lehine muhtelif tarih ve yevmiyeler ile mevcut 07/07/2004 tarih ve 6612 yevmiye, 13/10/2005 tarih ve 11793 yevmiye, 07/07/2017 tarih ve 15783 yevmiye, 07/07/2017 tarih ve 15789 yevmiye, 07/07/2017 tarih ve 15789 yevmiye, 02/02/2024 tarih ve 4379 yevmiye nolu irtifak hakları ile birlikte satılacaktır. İrtifaklar terkin edilmeyecektir. Detaylı diğer bilgilere yukarıda belirtilen İnternet adresinden ulaşılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 10:36

13/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.