Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/854 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/854 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Ümraniye İlçe, NAMIKKEMAL Mahalle, Kireçfırını Yol Mevkii, 543 Ada, 10 Parsel, Zemin Kat 3 nolu Nolu Dükkan-Depolu nitelikli ve 8/190 arsa paylı bağımsız bölüm sayılı taşınmaz. Taşınmaz Dükkan nitelikli olup Zemin katta yer almaktadır.Ayrıca bodrum katta deposu yer almakatdır. Binanın güney cephesinde konumludur. Taşınmaz yerinde Titanik Çerçeve - Cam - Ayna dükkanı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz mimari projesinde bodrum katta net 28 m²,brüt 30 m²alanlı olup tek hacim depodur. Zemin kattanet 34 m²,brüt 40 m²alanlı olup tek hacim dükkandır. Taşınmaz projesine göre toplam brüt 70 m² alanlıdır. Taşınmazın Talatpaşa Caddesine cephesinin yaklaşık 5,00 m olduğu, Giriş kapısı ve vitrinialuminyum mamüldür. Zeminler seramik , duvarları saten boyalıdır. Taşınmazın ısınması doğalgaz kombili sistem ile sağlanmaktadır. Adresi: Namık Kemal, Talatpaşa Cadde, Bina No:59B Kemah Apt, Ümraniye /İstanbul, Yüzölçümü: net 62 m2, Arsa Payı: 8/190, İmar Durumu: 22.11.2025 Onaylı 1/1000 Ölçekli Ümraniye İlçesi Merkez 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ticaret ve Konut alanında kalmaktadır. Kıymeti: 7.000.000,00 TL, KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kayıtlarındaki gibidir, dosyasında mevcuttur, detaylı diğer bilgilere yukarıda belirtilen İnternet adresinden ulaşılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:05

31/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.