Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/211 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/211 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, SARIGAZİ Mahalle/Köy, 433 Ada, 11 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz; İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi Mahallesi, 433 ada,11 parselde yer almakta olup 186,52 m² yüz ölçümüne sahiptir. Düz bir topografik yapıya ve dikdörtgen benzeri bir geometrik şekle sahip olan parselin Ayhan Sokak'a cephesi bulunmakta olup sınırlarında tel çit vb. herhangi bir çevreleme elamanı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel üzerinde, yaklaşık 36 yıllık, bodrum kat + zemin kat 3 normalkat + çatı kat olmak üzere toplam 6 katlı tescilsiz konut +ticari bina bulunmaktadır. Keşifgünü yerinde yapılan ölçümlere göre; bodrum katı 96 m², zemin katı 96 m², 1. normal katı 115 m², 2. normal katı 115 m², 3. normal katı 115 m², çatı katı 83 m² alana sahip olan bina, toplamda yaklaşık 620 m² kullanım alanından oluşmaktadır. Taşınmazın fiilî durumunda; bodrum katta ortak alanlar, zemin katta 1 adet daire ve 1 adet dükkan, 1. normal katta 1 adet daire, 2.normal katta 1 adet daire, 3. normal katta 1 adet daire, çatı katta 1 adet daire olmak üzere toplam 6 adet bağımsız bölümün yer aldığı tespit edilmiştir.

Adresi : Atatürk Mah. Ayhan Sok. No: 22Sancaktepe / İstanbul Sancaktepe/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 186,52 m2

İmar Durumu :Sancaktepe Belediyesi İmar Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel, 15.02.2010 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı paftasında "Konut Alanı" olarak gösterilen bölgede kalmaktadır. Plan notlarına göre yapılaşma şartları şu şekildedir:

İnşaat Nizamı: AyrıkHmax(Maksimum Yükseklik): 4 katTAKS (Taban Alanı Katsayısı): 0,40 KAKS (Kat Alanı Katsayısı / Emsal): 0,90 Taşınmazın yaklaşık 27 m² yola terkinin olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 15.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 10:16

10/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

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