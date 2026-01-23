Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        İlandır
        Giriş: 24.01.2026 - 00:00
        İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

        İstanbul Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce aşağıda bilgileri yazılı olan şahısların adresleri yapılan araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden sahibi bulundukları ev hayvanlarını tebliğ tarihinden itibaren 72(yetmiş iki) saat içerisinde teslim alması gerektiği, aksi taktirde hakkında yasal işlem uygulanacağı bilgisi tebliğ edilememiştir. Aşağıda özeti belirtilen hususlar 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28,29,30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

        SIRA NO FİRMA ADI/ŞAHIS ADI FİRMA/ŞAHIS ADRESİ İLGİLİ KANUNUN MADDESİ CEZA MİKTARI KARAR TARİHİ VE NO(içerik) YAPTIRIMI UYGULAYAN İDARE



        1

        Maksuda CHULLIEVA

        Adres bilgisine ulaşılamadı.
        5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi gereğince

        86.358 TL
        ‘900233002259976’ mikroçip numaralı ev hayvanını teslim alması gerektiği

        Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü


        2

        Yahya NECCAR

        Adres bilgisine ulaşılamadı.        		 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi gereğince
        86.358 TL        		 ‘900233005671424’ mikroçip numaralı ev hayvanını teslim alması gerektiği Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02386808