İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ



İstanbul Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce aşağıda bilgileri yazılı olan şahısların adresleri yapılan araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden sahibi bulundukları ev hayvanlarını tebliğ tarihinden itibaren 72(yetmiş iki) saat içerisinde teslim alması gerektiği, aksi taktirde hakkında yasal işlem uygulanacağı bilgisi tebliğ edilememiştir. Aşağıda özeti belirtilen hususlar 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28,29,30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

SIRA NO FİRMA ADI/ŞAHIS ADI FİRMA/ŞAHIS ADRESİ İLGİLİ KANUNUN MADDESİ CEZA MİKTARI KARAR TARİHİ VE NO(içerik) YAPTIRIMI UYGULAYAN İDARE





1



Maksuda CHULLIEVA



Adres bilgisine ulaşılamadı.

5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi gereğince



86.358 TL

‘900233002259976’ mikroçip numaralı ev hayvanını teslim alması gerektiği



Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü



2



Yahya NECCAR



Adres bilgisine ulaşılamadı. 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi gereğince

86.358 TL ‘900233005671424’ mikroçip numaralı ev hayvanını teslim alması gerektiği Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü