İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ

İLAN

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2025/956 Esas

KARAR NO : 2025/1140



Davacı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalı Cem KİPER aleyhine açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dairemizden verilen 17/06/2025 tarihli ve2025/956 esas ve2025/1140 karar sayılı ilamı ile

"1-A) Davacı idare vekilinin istinaf başvurusunun kısmen KABULÜ ile; Gaziosmanpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/07/2023 tarih ve 2022/294 - 2023/515 sayılı kararının KALDIRILMASINA,

B) 1-Davanın KABULÜ ile; dava konusu İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mahallesi, 3535 ada, 9 parsel (yeni 17 parsel) sayılı taşınmaz, davacı idare adına tescil edilmiş olmakla bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

2-Kamulaştırma bedelinin tapu maliki Fatma Duriye İlter'in hissesine isabet eden 201.498,00-TL'den mirasçısı davalı Cem Kiper'in miras hissesine düşen 33.583,00-TL olarak TESPİTİNE, bedelin nemalarıyla birlikte tahsilde tekerrür oluşturmamak kaydıyla davalıya derhal ödenmesine, varsa tapu kaydındaki takyidatların hükmedilen bedele yansıtılmasına, bu konuda ilgili banka şubesine yazı yazılmasına,

3-Kamulaştırma bedeline 01/05/2008 tarihinden mahkeme karar tarihi olan 03/07/2023 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

4-Davacı idare tarafından fazla depo edilen 570,10-TL'nin davacı idareye iadesine,

5-Harçlar Yasası gereğince alınması gereken 615,40-TL maktu karar ve ilam harcından, peşin alınan 80,70-TL harcın ve karardan sonra davacı idare tarafından yatırılan 99,20-TL harcın mahsubu ile bakiye 435,50-TL harcın davacı idareden tahsili ile hazineye gelir kaydına,

6-Davanın mahiyeti gereği davacı idare tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına ve vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

7-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

İSTİNAF HÜKÜMLERİ:

8-Davacı idarece yatırılan istinaf karar harcının talep halinde iadesine, istinaf başvurma harcının hazineye gelir kaydına,

9-Yapılan istinaf yargılama giderlerinin davacı idare üzerinde bırakılmasına,

10-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, 6100 sayılı HMK.nun 361. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi " şeklinde karar verilmiştir.

Verilen Dairemiz kararı davacı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilitarafından04/08/2025 tarihli dilekçesi ile temyiz edilmiştir.

Adresi tespit edilemeyen CEM KİPER 'a Dairemiz karar ilamı ve davacı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz dilekçesinin ilan yolu ile duyurulmasına karar verilmiş olup ; ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde hükme karşı ve temyiz dilekçesine karşı temyiz kanun yoluna başvurulmadığı takdirde ve temyiz başvurusuna karşı cevap verilmediği takdirde kararın kendisi açısından kesinleşmiş sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur . 06/08/2025