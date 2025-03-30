İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Petrol ve Petrol Türevi Slaç veya Sintine Suyu Atıkların Bertaraf Edilmesi için satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

: MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Petrol ve Petrol Türevi Slaç (13.07.03-Atık Kodlu) veya Sintine Suyu (13.04.03-Atık Kodlu) toplam 30.000 m 3 miktarındaki Atıkların Bertaraf Edilmesi için satışı işi

: İşe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) ay sürenin bitim tarihine kadar