İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 26.07.2025 - 00:00
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İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|1) Encümen Kayıt No
|: 5161
|2) İşin Konusu/Nev’i/Miktarı
|: Belediyemiz mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufunda bulunan; "Spor tesisleri ve stadyumlara otomat (60 Lokasyonda 71 adet) konularak 3 (üç) yıl süreyle işletmeye verilmesi işi’’ (Otomat Lokasyon bilgisi şartname eki listede belirtilmiştir.)
|3) Muhammen Bedel
|: 13.559.207,20 TL+ KDV/ 3 YIL
|4) Geçici Teminat
|: 406.776,22 TL
|5) İşletme Süresi
|: 3 Yıl
|6) İhale Tarihi ve Saati
|: 12 Ağustos 2025 Saat: 11.00
|7) İhalenin Yapılacağı Yer:
|: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane-Fatih/İstanbul
|8) İhale Usulü
|: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
|9) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer
|: İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle, Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü, Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulvarı No:138/887 Alibeyköy/Eyüpsultan/İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir veya satın alınabilir.
Tel: 0212 600 87 00 Fax: 0212 600 95 79
|10) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
10.1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
10.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,
10.1.2. Yabancı isteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)
10.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.
10.1.6. Ortak girişim beyannamesi.
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.
10.1.7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat
10.1.8. En az 1 yıl otomat işletmeciliği veya büfe ya da kantin işletmeciliği yaptığına dair belge. (Faaliyet Belgesi, İşyeri Açma Ruhsatı vb.)
10.1.9. İstanbul Büyükşehir Belediyesine, kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu olmadığını ve İBB tarafından icra takibinde borcu bulunmadığına dair Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacak ‘‘Borcu Yoktur Belgesi’’
10.1.10. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir. )
11) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
12) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
13) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 11 Ağustos 2025 Saat: 15.00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
14) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
15) Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.