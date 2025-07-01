İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Giriş: 02.07.2025 - 00:00
|
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AVRUPA YAKASI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞ İLANI
|Sıra
|Yıl
|TC / Vk No
|Ünvan
|İl
|Adres
|Tutar
|Barkod
|67
|2022
|2100437571
|CİHANGİR SEBZE MEYVE TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|ANTALYA
|GAZİLER MAH. GAZİLER CAD. NO:111 A KEPEZ
|37,36
|TB05722483575
|68
|2021
|2671429863
|Dahi Uluslararası ticaret gıda sanayi limited şirketi
|İSTANBUL
|Çobançeşme mahallesi sanayi caddesi no 144/63
bahçelievler/İstanbul
|37,39
|TB05535637622
|69
|2021
|6091049368
|LİMEX TARIM VE SERACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL
|ZİYA GÖKALP MAH. SÜLEYMAN DEMİREL BLV. THE RESİDENCE B
LOK NO:7/135 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
|37,93
|-
|70
|2021
|1350299144
|BALBAK TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|İSTANBUL
|Yeni Sahra Mah. Süngertaşı Sok. No:1 A/2
|38,72
|TB05535637998
|71
|2021
|1030040422
|BERK MUZ MEYVE VE TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET A.Ş
|İSTANBUL
|TALATPAŞA MAHALLESİ 1024 SOKAK NO 33 1 ESENYURT
İSTANBUL
|38,77
|-
|72
|2021
|7740308463
|SONER ÇETİNER TARIM TURİZM İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|ANTALYA
|CUMHURİYET MAH MEVLÜTLÜ CADDESİ NO 119/1
|41,18
|-
|73
|2021
|0861227936
|ASDAĞ TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|MANİSA
|Soğuksu Mah. Nadir Erin Cad. Otel Serhat No:13 İç Kapı No:A
Alaşehir/MANİSA
|41,62
|TB05535638124
|74
|2021
|3330112597
|ELMAS GIDA MERMERCİLİK KARO PLAKA BAĞ DİREĞİ İNŞ.MALZ.TAŞ.KOM.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
|MANİSA
|Ilıca Mh. Denizli yolu Cd. No:127 Alaşehir
|43,72
|-
|75
|2021
|1690062630
|BİÇER TARIM ÜRÜNLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GIDA GİYİM OTO YEDEK PARÇA TAŞIMACILIK KUYUMCULUK İNŞAAT MALZEMELERİBESİCİLİK HAYVANCILIK OTO VE EMLAK
ALIM SATIMI SANAYİ TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|HATAY
|CUMHURİYET MAH. NO:23/A
|44,38
|-
|76
|2021
|3311454393
|ELEGANT PAKETLEME TARIM ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
|BURSA
|KURTULUŞ OSB MAH.ATATÜRK CAD.SÖNMEZ BUSTAŞ LOJİSTİK SİTESİ NO:205 GÜRSU/BURSA
|46
|-
|77
|2021
|2380116775
|MEHMET ÇELİK
|ANKARA
|CUMHURİYET MH. İNÖNÜ CD. 32/A
|46,72
|TB03333056379
|78
|2021
|4600916080
|HAZAR 25 GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|ANTALYA
|GÜNEŞ MAHALLESİ ALTINOVA BLV. TOPTANCI HALİ SİT. NO:
5/128 KEPEZ/ANTALYA
|46,74
|TB05535636830
|79
|2022
|6621449787
|Öz Metin Tar.Gıda Turz.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti
|MERSİN
|Kazanlı Mah.3210025 Sok.No:1/E Akdeniz
|48,94
|TB05722483551
|80
|2022
|6350743537
|ÇETİNCAN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET
|İSTANBUL
|BATTALGAZİ MAH. BOSNA BULVARI KUBBE CAD. NO:1/25
SULTANBEYLİ
|52,77
|TB05722483544
|81
|2021
|4500339342
|Güvenler Narenciye San.ve Tic.Ltd.Şti
|MERSİN(İÇEL)
|Kocahasanlı Mah.Necdet ÜNÜVAR Cad.No:79/A Erdemli/MERSİN
|56,93
|TB05535636861
|82
|2022
|14305279214
|SERKAN YOBAŞ
|ADANA
|KURUKÖPRÜ MAH. SEFA ÖZLER CAD. VELI GÖZCAN IŞ HANI
BLOK NO: 6 İÇ KAPI NO: 21 SEYHAN
|57,06
|TB03962698667
|83
|2022
|4811244237
|İSTAŞLAR GIDA TURİZM TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYE TİCARET SANAYİ İTHALAT İHRACAT
LİMİTED ŞİRKETİ
|MUĞLA
|TORBA MAH. 3110 SK. C BLOK NO: 10C İÇ KAPI NO: 13
BODRUM
|57,4
|TB05722483520
|84
|2021
|7810533734
|STARIM SERACILIK TARIM GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
|İZMİR
|ÇEVRE YOLU BULVARI NO:234 KÜNER MAHALLESİ
MENDERES/İZMİR
|57,77
|-
|85
|2021
|42823834868
|RAHMAN ARISOY
|BURSA
|ARABAYATAĞI MAH. 1. ASUMAN SK.NO:1/2 YILDIRIM/BURSA
ADRES NO:1966658526
|59,25
|TB03333055396
|86
|2022
|7710494546
|SİTARE SNO TAR.GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
|İSTANBUL
|KOCATEPE MAH. HAL YOLU SK. NO: 502 DAIRE: 7 BAYRAMPAŞA
|60,46
|TB05722483506
|87
|2022
|2251178559
|ÇAKSAR TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ANTALYA
|ALTINTAŞ MAH. ADAK SK. NO: 15 AKSU
|65,74
|TB05722483452
|88
|2021
|3131233750
|DÖRT GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL
|RAMİ YENİ MAHALLE KURU GIDA 8. SK. NO:52
EYÜPSULTAN/İSTANBUL
|66,76
|-
|89
|2021
|3131137938
|DUHA YAŞ SEB. MEY. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|İSTANBUL
|ATAŞEHİRT ŞUBE HAL NO: 1186
|71,34
|TB05535637448
|90
|2022
|49600129124
|SELAMİ ALAR
|SAKARYA
|SEBZE MEYVE HALİ NO:53 MAHALLESİ ERENLER / SAKARYA
|71,35
|TB03962698780
|91
|2022
|9500481721
|YEŞİL SÖĞÜT SEBZE MEYVE TARIM GIDA LOJİSTİK SANAYİ TİCARET İTHALAT VE İHRACAT
LİMİTED ŞİRKETİ
|BURDUR
|SÖĞÜT KASABASI PAZAR MAH. PAKETLEME TESİSİ SOKAK
ÇAVDIR
|73,94
|TB05722485531
|92
|2021
|3890772022
|GOLDENPAC YAŞ SEBZE MEYVE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ANTALYA
|ALTINOVA SİNAN MAH. 39 SOK. NO:42
|79,6
|TB05535636946
|93
|2022
|490930768
|ALBA TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|BURSA
|CANBALI MAH. SOĞAN PAZARI KÜME EVLERİ NO: 1- İÇ KAPI
NO: - KARACABEY
|80,68
|TB05722483148
|94
|2021
|3851501428
|FATIN TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|MERSİN(İÇEL)
|ATAYURT MAH. ELÇİBEY CAD. B BLOK NO:2-2/Z-12 - SİLİFKE/MERSİN
|81,16
|TB05535637035
|95
|2021
|6350743537
|ÇETİNCAN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET
|İSTANBUL
|BATTALGAZİ MAH. BOSNA BULVARI KUBBE CAD. NO:1/1
SULTANBEYLİ/İSTANBUL
|84,53
|TB05535637684
|96
|2021
|8550832001
|TOPRAKTAN SEBZE MEYVE GIDA TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
|İZMİR
|ATATÜRK MAH. 1501 SK. NO: 28A TORBALI / İZMİR
|85,47
|TB05535635765
|97
|2021
|6621449787
|Öz Metin Tar.Gıda Turz.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti
|MERSİN(İÇEL)
|Kazanlı Mah.3210025 Sok.No:1/E Akdeniz/Mersin
|87,01
|TB05535636298
|98
|2021
|4701200811
|İKİER TEKSTİL GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|AFYONKARAHİSAR
|Korubaşı Mah. Isparta Cad. No:42/A
|87,09
|TB05535637233
|99
|2022
|9431200765
|YAVUZLAR FRUCHT TARIM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|MANİSA
|BADINCA MAH. ÇATAL TEPE CAD. NO: 1 ALAŞEHİR
|89,65
|TB05722485326
|100
|2021
|3850773176
|FATİH SEYHAN GIDA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
|İSTANBUL
|KOCATEPE MAHALLESİ GÜMRÜK İSKELESİ CAD. A BLOK Sit. MEGA CENTER Apt. NO: 89/703 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
|90
|TB05535637028
|101
|2022
|5110362021
|KARAGÖZ 33 İNŞAAT TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|MERSİN
|ATAYURT MAH. HAL CAD. HAL TESİSLERİ SİTESİ B BLOK NO: 8B
İÇ KAPI NO: 14 SİLİFKE
|92,58
|TB05722483353
|102
|2021
|1671049605
|BEYCAN SERACILIK TARIM SANAYİ TİC. A.Ş.
|ANTALYA
|alaylı mah. hasan tahsin cad. no:712 aksu/antalya
|92,85
|TB05535637844
|103
|2022
|9341043908
|YALNIZ MEYVE SEBZE HAYVANCILIK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
|İZMİR
|ADALET MAH. MANAS BUL. FOLKART TOWERS BLOK NO: 47B
İÇ KAPI NO: 2601 BAYRAKLI
|96
|TB05722483346
|104
|2021
|3250655684
|EGE İMEX GIDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|MUĞLA
|CUMHURİYET MAH. 338 SOK. HAL BİNALARI 14 11 ORTACA
|99,06
|TB05535637363
|105
|2022
|490392655
|ALAYHANLAR GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|MUĞLA
|KARADERE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:40E/E
SEYDİKEMER
|99,64
|TB05722483315
|106
|2022
|29693178926
|ÖZCAN BİLÜ
|İSTANBUL
|SARIGÖL MAH. İNCİ SOK. 2/1/3 GAZİOSMANPAŞA
|100
|TB05723235456
|107
|2022
|4680549620
|IŞILTI TARIM ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|İSTANBUL
|MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT IS MERK. SİTESİ ALAT İŞ MERKEZİ BLOK NO: 32 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR
|100,4
|TB05722483308
|108
|2021
|9660483333
|YILKAR SEBZE MEYVE OTOMOTİV İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL
|BATALGAZİ MAH. BOSNA BULVARI KUBBE CAD. NO:1/7
SULTANBEYLİ/İSTANBUL
|102,7
|-
|109
|2021
|6291119008
|NAR TARIMSAL ÜRETİM PAKETLEME DANIŞMANLIK NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|MUĞLA
|KADIKÖY MAH. MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:33/2
SEYDİKEMER
|104,49
|TB05535636502
|110
|2022
|9660483333
|YILKAR SEBZE MEYVE OTOMOTİV İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL
|BATALGAZİ MAH. BOSNA BULVARI KUBBE CAD. NO:1/7
SULTANBEYLİ
|113
|TB05722485333
|111
|2022
|6700261355
|ÖZCAN KARDEŞLER SEBZE MEYVE GIDA NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|İZMİR
|UMUT MAHALLESİ 3854 SOKAK NO:15/1 KARABAĞLAR
|113,19
|TB05722483278
|112
|2022
|3801110057
|ESNAT TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ANTALYA
|SARISU MAH. 137 SK. NO:13 İÇ KAPI NO:2 KONYAALTI
|113,76
|TB05722483261
|113
|2021
|4860534890
|KADİR TARIM ÜR.İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|ANTALYA
|Elmalı Toptancı Hal no:16
|115,94
|TB05535636786
|114
|2021
|7300689982
|PLA PLASTİK MATBAA KOLİ KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
|İSTANBUL
|ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 8. SOK. GİYİMKENT B 90 BLOK NO: 18/A ESENLER / İSTANBUL
|116,06
|-
|115
|2021
|7470883549
|SARICI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|HATAY
|NUMUNE EVLER MAH. ŞHT.POLİS NECATİ KESKİN BLV. SEBZE HALİ SİTESİ NO:106/41 DÖRTYOL /HATAY
|116,27
|TB05535636076
|116
|2021
|7580529489
|SEFHA GRUP TARIM ÜRÜNLERİ GIDA DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|ANTALYA
|OVA MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:59/53/53
|116,71
|TB05535636045
|117
|2021
|1400738928
|BANS TARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|MERSİN(İÇEL)
|KARADUVAR MH. 6594 SK. AZİZ HOCA ÇİFTLİĞİ SİT. NO: 20B
AKDENİZ/MERSİN
|121,72
|TB05535637981
|118
|2021
|2720980094
|DEĞER PLUS GAYRİMENKUL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|MERSİN(İÇEL)
|BARBAROS MAHALLESİ 2190 SOKAK ARDEN APERTMANI NO:7
İÇ KAPI NO:12 YENİŞEHİR / MERSİN
|122,9
|TB05535637585
|119
|2021
|1660701542
|BERTAŞ TARIMSAL YATIRIMLAR İHRACAT İTHALAT VE SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
|ANTALYA
|GÜNEŞ MAH.ALTINOVA BULV.TOPTANCI HALİ SİT. NO:5/636
KEPEZ/ANTALYA
|126,76
|TB05535637875
|120
|2021
|4110887478
|GREEN HILLS GIDA ÜRÜNLERİ ZİRAAT SANAYİ VE TİCRET İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.
|İSTANBUL
|MEHMET AKİF ERSOY MAH. ÖZÇELİK SOK. BULVAR PASAJI NO :
47 İÇ KAPI NO: 4 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|128,89
|TB05535636908
|121
|2021
|1040316983
|AVCI GIDA TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
|ESKİŞEHİR
|ESKİBAĞLAR MAH. TALAT PAŞA SK. NO:53/3 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR
|130,22
|TB05535638070
|122
|2021
|6320969539
|NUSE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL
|Zafer Mah.157. Sk. No:7-9 İç Kapı No:1 Esenyurt/İSTANBUL
|130,4
|TB05535636403
|123
|2021
|13081635412
|HAKAN YAZICI
|MUĞLA
|TEPEARASI MAH. ADA SOK. NO:55 İÇ KAPI NO: B
ORTACA/MUĞLA
|134,4
|TB03333057123
|124
|2022
|6480609546
|OSMAN SARIOĞLU SEB. MEY. ÜRN. İNŞ. NAKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|BURSA
|SAKARYA MAH. ÜNİVERSİTE CAD. NO:15/C YILDIRIM
|137,33
|TB05722483223
|125
|2021
|7450796168
|SARAÇLAR ORGANİK TARIM GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|İSTANBUL
|KOCATEPE MAHALLESİ GÜMRÜK İSKELESİ CADDESİ MEGA
CENTER A BLOK NO:26
|137,67
|TB05535636083
|126
|2021
|4340911897
|GÜNEŞ TROPİKAL TARIM ÜRÜN. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
|İZMİR
|29 EKİM MAH. ATATÜRK CAD. NO:239 ZP KAYNAKLAR BUCA İZMİR
|139,17
|TB05535636885
|127
|2021
|50434581606
|AYŞE ÜNLÜ
|NİĞDE
|YEŞİLGÖLCÜK BELDESİ YUKARI MAH. MİSLİ YOLU CAD. NO: 18 MERKEZ / NİĞDE
|149,91
|TB03962697523
|128
|2021
|7600483930
|SEMATAŞ TARIM GIDA ÜRN PAZ SAN VE TİC LTD ŞTİ
|İSTANBUL
|KOCATEPE MAH GÜMRÜK İSKELESİ CAD NO:89/0027
BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|154,08
|TB05535636021
|129
|2021
|7830417928
|SUN SEA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AĞRI
|Çiftepınar Mahallesi Büyük Ağrı Cad. No:68/P13 Doğubeyazıt /
AĞRI
|174,86
|TB05535635918
|130
|2021
|1010133381
|ATEŞOĞLU GIDA. SAN. VE DIŞ TİC. TURZ. A.Ş
|ANTALYA
|ORTA MAH ŞELALE CAD 4. SOK NO 16
|175,99
|TB05535638087
|131
|2021
|9431166445
|YAYLADAĞ TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|HATAY
|ÇAMALTI MAH.ATATÜRK CAD. NO:37 İÇ KAPI NO:C YAYLADAĞ-
HATAY
|184,76
|TB05535635673
|132
|2022
|6030805553
|KÜÇÜKBALLI TARIM TAŞIMACILIK GIDA TURİZM PETROL İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
|ANTALYA
|GAZİ MAH SIRT SOK NO 38/1 GAZİPAŞA
|186,18
|TB05722483988
|Başkanlığımıza 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları hal rüsum cezasından borçlu yukarıdaki listede bulunan mükellefler adına tanzim edilen ödeme emri mükelleflerin bir kısmının adres yetersizliği,bir kısım mahatabın adreste bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup veya telgrafla adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyen hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.